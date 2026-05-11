Διαδικτυακή παρενόχληση και απειλητικά μηνύματα στο Facebook καταγγέλλει ότι δέχεται μια γυναίκα από το Ηράκλειο, εξαιτίας μιας ατυχούς συνωνυμίας με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νεκτάριου στην Αμμουδάρα.

Όπως αναφέρει η κ. Μαίρη Μηναδάκη σε ανάρτησή της, τη οποία επικαλείται το cretalive.gr, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις οικογένειες που εμπλέκονται στην τραγωδία. Η ίδια εξηγεί, ότι ένα πατρώνυμο και το επίθετο του συζύγου της οδήγησαν σε αυτή τη σύγχυση, με αποτέλεσμα να δεχθεί ακόμη και απειλητικά ηχητικά μηνύματα από αγνώστους. «Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνω τον απόλυτο παραλογισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, καταθέτοντας καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και ζητώντας την προστασία της, καθώς η στοχοποίηση που δέχεται έχει μετατρέψει την καθημερινότητά της σε μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρα εμπειρία.

Στην ανάρτησή της επισημαίνει επίσης την ανάγκη, για περισσότερη ψυχραιμία και σεβασμό απέναντι στις οικογένειες που πενθούν. «Καλό θα ήταν να υπήρχε περισσότερος σεβασμός σε μία οικογένεια που έχασε το παιδί της και δίνει τη μάχη της να σταθεί όρθια», σημειώνει. Η κ. Μηναδάκη διευκρινίζει, πως ονομάζεται Μαίρη Δασκαλάκη, το γένος Ξενάκη, ενώ το επώνυμο Μηναδάκη προέρχεται από τον σύζυγό της, όπως συνέβαινε παλαιότερα στις παντρεμένες γυναίκες. Τονίζει δε, ότι δεν φοβάται την έκθεση, αλλά την αδικία και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έχει οδηγήσει σε βάρος της σε προσβλητικές συμπεριφορές.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνω τον απόλυτο παραλογισμό, που ξεκίνησε με την τραγωδία της Αμμουδάρας και το άγριο φονικό του 21χρονου. Αρχικά τα ΜΜΕ της Αθήνας που αναζητούσαν συγγενείς των εμπλεκόμενων οικογενειών, άρχισαν να με καλούν στο τηλέφωνο ζητώντας μου δηλώσεις ωσάν να ήμουν συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκόμενων στην τραγωδία. Όσες φορές χτύπησε το κινητό μου, τους εξήγησα αλλά φαίνεται ότι δεν τους αρκούσε… Ένα πατρώνυμο από Θ (του Θεμιστοκλέους )και το επώνυμο του συζύγου μου, τους οδηγούσαν σε λάθος μονοπάτι, μέσα από την αναζήτηση τους στο διαδύκτιο. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά σήμερα το πρωί κάποιοι μέσω του ΦΒ μου άρχισαν να μου στέλνουν απειλητικά ηχητικά μηνύματα, είτε θεωρώντας ότι έχω σχέσεις συγγένεια, είτε εκμεταλλευόμενοι την συνωνυμία αυτή για να βγάλουν για κάποιο λόγο το άχτι τους στο πρόσωπο μου. Γιατί σε αυτήν τη ζωή, τα χρόνια μου έχουν δείξει ότι όλα είναι πιθανά…. Προχώρησα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Γιατί σε αυτήν τη ζωή, τα χρόνια μου έχουν δείξει ότι όλα είναι πιθανά…. Προχώρησα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Θα ήθελα μόνο να πω ότι καλό θα ήταν να υπήρχε περισσότερος σεβασμός σε μία οικογένεια που έχασε το παιδί της δίνει τη μάχη της να σταθεί όρθια, σεβασμός και ψυχραιμία.. Ονομάζομαι Μαίρη Δασκαλάκη, το γένος Ξενάκη ενώ το επίθετο Μηναδάκη προέρχεται από τον σύζυγο μου, όπως γινόταν με τις παντρεμένες γυναίκες στο παρελθόν. (Βλέπετε δε φοβάμαι την έκθεση – έτσι κι αλλιώς τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα κρυφό- ούτε τους τσαμπουκάδες φοβάμαι, με ενοχλεί όμως να με εμπλέκουν και να συμπεριφέρονται αισχρά, και παράλληλα με τον τρόπο τους κάποιοι να παρενοχλούν και να ταλαιπωρούν και να εκθέτουν ανθρώπους βασανισμένους.) Ευχαριστώ για την κατανόηση και συγνώμη για την ενόχληση».