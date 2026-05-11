Σε κλίμα αποθέωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε τη φιέστα τίτλου στους δρόμους της Βαρκελώνης, με χιλιάδες φιλάθλους να συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς.

Μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν για ακόμη μία φορά από τα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα, όχι μόνο για την παρουσία του, αλλά και για μια ιδιαίτερη επιλογή του στο ντύσιμο.

Ο νεαρός άσος εμφανίστηκε με μπλουζάκι που έγραφε «Thank God I’m not Madridista», μια φράση που σχολιάστηκε έντονα και θεωρήθηκε σαφές πείραγμα προς τη Real Madrid.