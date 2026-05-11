Το φως της δημοσιότητα βλέπουν εικόνες από τη στιγμή που η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Κρήτη, έπειτα από υπόθεση που φαίνεται πώς πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας.

Στις φωτογραφίες που έφερε στο φως το creta24 εμφανίζεται η άτυχη γυναίκα, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να προκύπτει ότι την παρέσυρε ο σύζυγός της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

«Πλησίασα, ρώτησα και ένας άλλος άνδρας μου είπε πως άνοιξε η πόρτα και έπεσε η γυναίκα του», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στο Creta24 μίλησε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας όσα είδε στο σημείο.

«Εγώ επέστρεφα στο σπίτι με το αυτοκίνητο μου και είδα ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο και μπροστά την κλούβα. Περνώντας είδα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, τη γυναίκα αιμόφυρτη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες», είπε αρχικά

Μάλιστα ο ίδιος περιγράφει τι του είπε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει. Φώναζε και «ήταν σαν χαμένος», ανέφερε.

«Όταν σταμάτησα και πλησίασα ρώτησα και ένας άλλος άντρας μου είπε πως άνοιξε η πόρτα και έπεσε η γυναίκα του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σα χαμένος. Φώναζε και κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Απομακρύνθηκα και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Πλησιάζοντας ξανά είδα πως η γυναίκα είχε μώλωπες στην αριστερή της πλευρά, ενώ ο άντρας της φώναζε και ήθελε να βάλει τη γυναίκα στην κλούβα και δεν τον αφήσαμε εγώ και ο άνθρωπος που προσπαθούσε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μετά από ένα δύο λεπτά ήρθε μία γυναίκα που είπε πως είναι η μητέρα της και έπειτα ένα αυτοκίνητο και πήρε τα παιδιά που όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στην κλούβα και έκλαιγαν. Ο προφυλαχτήρας ήταν μέσα στην κλούβα πάνω σε κάτι σίδερα», πρόσθεσε.

«Σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια»

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή, λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έχει υποστεί, από την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο τύπου «κλούβα» που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, αφού παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει λόγο βλάβης στην πόρτα του συνοδηγού, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημά του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CRETA24, σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου έχουν βρεθεί ίχνη αίματος ενώ και ο προφυλακτήρας του οχήματος βρέθηκε σπασμένος μέσα στο βαν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας Νίκος Στειακάκης, προχώρησε σε δηλώσεις για την υπόθεση επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία, τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές και αφορούν σε DNA ή αίματος, τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκίνητου και συγκείμενα για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων αναμένονται , ωστόσο ο κ. Στειακάκης τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

«Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η οποία αναμένεται να γίνει όταν το επιτρέψουν οι θεράποντες γιατροί της αλλά και του 7χρονου παιδιού της που βρισκόταν μαζί με δύο από τα τρία αδέρφια του μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας και το οποίο αναμένεται να καταθέσει -όπως προβλέπεται από τη διαδικασία- παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση, λόγω της κατάστασή της. «Δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι, επομένως να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναμένουμε πρώτα απ’ όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη τη μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε μια πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο της διένεξης», δήλωσε ο κ. Στειακάκης.

Ο ίδιος σημείωσε πως η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών, για να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συγκλονίζει η αδεεφή της 28χρονης: «Έχει τρύπες στο κεφάλι της»

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας από την Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου (9/5).

Η αδερφή της τραυματισμένης γυναίκας δηλώνει μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, πεπεισμένη ότι την ευθύνη φέρει ο κουνιάδος της, επικαλούμενη τη μαρτυρία του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν αντιφάσεις στις περιγραφές των γεγονότων που έχουν δοθεί στις Αρχές. «Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξαναχτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου, σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου. Ο σύζυγός της υποστήριξε, ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτοξεύτηκε εκτός οχήματος. Ωστόσο, ένα από τα παιδιά τους φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, ότι ο πατέρας του παρέσυρε τη μητέρα του με το αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη.

Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, οδηγώντας στην κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι…, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», δήλωσε η αδερφή του θύματος, περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για το περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Το ζευγάρι ξεκίνησε στις 17:20 από το σπίτι τους με το αυτοκίνητο, έχοντας μαζί τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Είκοσι δύο λεπτά αργότερα ο σύζυγος της τραυματισμένης τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την ότι είχε συμβεί ατύχημα.

«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν “έλα χτύπησε η Γωγώ”. Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς, είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου, ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι”», δήλωσε η αδερφή της γυναίκας.

Η 28χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη πολύ κοντά στο πατρικό της σπίτι, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους χρόνους που ανέφερε ο σύζυγός της, είχαν περάσει 22 λεπτά από την αναχώρησή τους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, ότι καθυστέρησαν επειδή επέστρεψαν για να πάρουν ξεχασμένα αντικείμενα.

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε, όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος», πρόσθεσε η αδερφή του θύματος.

Ο 30χρονος σύζυγος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη (12/5).