Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο», καθώς οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι είναι μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Δεν υπάρχει εναλλακτική», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων». «Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη», δήλωσε. «Όσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους αμερικανούς φορολογούμενους», συμπλήρωσε ο Γαλιμπάφ.

Πρόσθεσε δε, ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι προετοιμασμένες να δώσουν μια μάθημα-απάντηση σε κάθε επίθεση», τόνισε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μια στρατηγική λανθασμένων υπολογισμών και αποφάσεων θα έχει πάντα λανθασμένα αποτελέσματα, όλος ο κόσμος το έχει καταλάβει πλέον. Είμαστε έτοιμοι για κάθε επιλογή. Θα εκπλαγούν».

Ο Γκαλιμπάφ, που είχε τον ρόλο του επικεφαλής διαπραγματευτή στις συνομιλίες του περασμένου μήνα με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, έχει δεχθεί κριτική από τους σκληροπυρηνικούς κύκλους του Ιράν για τη φερόμενη επιεική στάση του απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την τοποθέτηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την τελευταία ιρανική πρόταση «απαράδεκτη» και πρόσθεσε ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «τεχνητή υποστήριξη ζωής».