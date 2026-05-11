Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (11/5) ότι διαθέτει το «καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την Υγεία, ο Τραμπ ανέφερε, ότι το σχέδιό του είναι «πολύ απλό». «Δεν ξέρω γιατί δεν το λέτε όπως είναι. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο» είπε απευθυνόμενος σε έναν δημοσιογράφο, προσθέτοντας: «Προσφέρουμε υπηρεσία στον κόσμο». Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ακόμη την πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία απέρριψε χθες, ως «ηλίθια».

O Τραμπ δήλωσε, ότι το Ιράν στην πρότασή του υπαναχώρησε από τη δέσμευσή του σχετικά με τα πυρηνικά υλικά, υποστηρίζοντας πως αρχικά συμφώνησε να τα παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για απομάκρυνση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη αργότερα «άλλαξε γνώμη» και απέσυρε τη σχετική πρόταση από την αντιπρότασή της. «Συμφωνούν μαζί μας και μετά το παίρνουν πίσω», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ περιέγραψε την ιρανική πρόταση ως «σκουπίδι», προσθέτοντας ότι δεν «σπατάλησε» τον χρόνο του για να τη διαβάσει λεπτομερώς.

«Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχειρία»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως «σε μηχανική υποστήριξη», δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση. «Είναι σαν όταν ένας γιατρός μπαίνει και λέει: “Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει 1% πιθανότητες (επιβίωσης)”», τόνισε ο πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο. Η εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί από τον Τραμπ στις αρχές του περασμένου μήνα φαίνεται να καταρρέει, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει πυρά τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε, αν θεωρεί πως μια διπλωματική λύση στον πόλεμο στο Ιράν παραμένει εφικτή, απάντησε: «Όχι νομίζω, είναι πολύ πιθανό». Συνέχισε δε λέγοντας: «Κοιτάξτε, έχω κάνει συμφωνία μαζί τους τέσσερις ή πέντε φορές. Αλλάζουν γνώμη. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι, η ηγεσία τους. Μην ξεχνάτε, είναι το τρίτο επίπεδο (σ.σ. διαπραγματεύσεων). Το πρώτο επίπεδο έχει φύγει. Ήταν παράλογοι. Στο δεύτερο επίπεδο ήταν πιο λογικοί. Στο τρίτο επίπεδο κανείς δεν θέλει να είναι πρόεδρος (σ.σ. στο Ιράν), καταλαβαίνετε;».

«Λένε “ποιος θέλει να είναι πρόεδρος;”. Κανείς δεν σηκώνει το χέρι του. Αλλά εμείς, ε… Απλώς αλλάζουν γνώμη. Το έχω δει πολλές φορές στις επιχειρήσεις», συνέχισε. «Ξέρετε, αλλάζει το μυαλό, προχωράς… Αυτοί οι άνθρωποι, κάνεις μια συμφωνία και την επόμενη μέρα σου στέλνουν ένα έγγραφο, που χρειάζεται πέντε μέρες να φτάσει, ενώ θα έπρεπε να είναι εκεί σε 20 λεπτά. Ξέρετε, είναι ένα αρκετά απλό έγγραφο», κατέληξε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει να προχωρά η διαδικασία για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτήθηκε και για τα σχέδια του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αφορμή την συνάντησή του την Τετάρτη στο Πεκίνο με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο όπως είπε, διατηρεί μια «εξαιρετική σχέση» και ότι «τον σέβεται πολύ» και σημείωσε ότι ο Σι «θα ήθελε να δει να προχωρά» η διαδικασία αυτή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο, εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τον Σι να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν, προκειμένου να το πιέσει σε νέες παραχωρήσεις. Η Ουάσιγκτον θεωρεί, ότι ο ρόλος της Κίνας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και οι επιπτώσεις του στα Στενά του Ορμούζ έχουν απειλήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών.

«Με περιμένουν στρατηγοί για το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν την έναρξη της συνέντευξης, ότι οι συμμετέχοντες δεν θα μιλούσαν για πολύ, αποκαλύπτοντας ότι μια «μεγάλη ομάδα στρατηγών» τον περιμένει, για να συζητήσουν σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν, ενώ πίσω του βρίσκονταν γυναίκες, που συμμετείχαν στη συζήτηση για τις προτάσεις της κυβέρνησής του σχετικά με τη βελτίωση των παροχών γονιμότητας στους χώρους εργασίας και της ασφαλιστικής κάλυψης, με στόχο την ενίσχυση της μητρικής υγείας και της μητρότητας.

Στην ομάδα παρευρέθηκε και η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Κέιτι Μπριτ, η οποία ηγείται της πρωτοβουλίας για τη μητρότητα, μαζί με αρκετούς γιατρούς και υποστηρικτές του προγράμματος.