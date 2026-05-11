Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές πληρωμές μοιάζουν να κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, η πραγματικότητα στη Ρωσία έρχεται να υπενθυμίσει ότι το φυσικό χρήμα παραμένει αναντικατάστατο σε περιόδους κρίσης. Οι συνεχείς διακοπές στο mobile internet, που σύμφωνα με το Κρεμλίνο συνδέονται με την προστασία από επιθέσεις ουκρανικών drones, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οδηγώντας εκατομμύρια πολίτες ξανά στα μετρητά.

Η αύξηση της κυκλοφορίας ρευστού στη ρωσική οικονομία είναι εντυπωσιακή. Μέσα στον Απρίλιο, τα μετρητά αυξήθηκαν κατά περίπου 600 δισεκατομμύρια ρούβλια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το φθινόπωρο του 2022, όταν η κυβέρνηση Πούτιν ανακοίνωσε τη μερική επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες η αύξηση ξεπέρασε το 1,1 τρισεκατομμύριο ρούβλια, περισσότερο από ολόκληρη τη χρονιά του 2025.

Το φαινόμενο αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη μεγάλη αδυναμία των πλήρως ψηφιοποιημένων οικονομιών: όταν καταρρέει η υποδομή επικοινωνιών, καταρρέει και η δυνατότητα συναλλαγών. Οι Ρώσοι πολίτες αναγκάζονται πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά για βασικές ανάγκες, να καλούν ταξί από σταθερά τηλέφωνα, να εκτυπώνουν ηλεκτρονικά εισιτήρια και να επιστρέφουν σε «αναλογικές» λύσεις που θεωρούνταν ξεπερασμένες.

Η κατάσταση θυμίζει σε αρκετούς το μεγάλο μπλακ-άουτ που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο το 2025, όταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ισπανία και την Πορτογαλία κατέρρευσαν προσωρινά. Τότε, οι συναλλαγές με κάρτες μειώθηκαν πάνω από 40%, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο υποχώρησε περισσότερο από 50%, αναδεικνύοντας τη σημασία του φυσικού χρήματος ως εφεδρικού μηχανισμού ασφάλειας.

Παράλληλα, η κρίση στη Ρωσία επηρεάζει πλέον και τις επιχειρήσεις. Βιομηχανίες μετάλλου, πετρελαίου, φυσικού αερίου και αγροτικής παραγωγής επενδύουν σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας ώστε να διατηρούν τη λειτουργία τους ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπών στο διαδίκτυο. Η ζήτηση για φορητά ραδιόφωνα, pagers και έντυπους χάρτες έχει αυξηθεί αισθητά.

Η συζήτηση για το μέλλον των μετρητών αποκτά έτσι νέα διάσταση.

Παρά την αλματώδη ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών, διεθνείς οργανισμοί όπως η Bank for International Settlements επιμένουν ότι «ένας κόσμος χωρίς μετρητά είναι αδύνατο να υπάρξει». Το φυσικό χρήμα δεν αποτελεί μόνο μέσο πληρωμής, αλλά και εργαλείο ασφάλειας, αποθήκευσης αξίας και κοινωνικής ανθεκτικότητας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, ενεργειακές κρίσεις ή γεωπολιτικές αναταράξεις.

Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ΕΚΤ προτρέπουν πλέον τους πολίτες να διατηρούν μικρά αποθέματα μετρητών για περιόδους έκτακτης ανάγκης. Χώρες όπως η Φινλανδία, η Αυστρία και η Ολλανδία συνιστούν ήδη στους πολίτες να έχουν διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών για τουλάχιστον 72 ώρες.

Το ρωσικό παράδειγμα λειτουργεί έτσι ως μια προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο: όσο εξελιγμένη και αν γίνει η ψηφιακή οικονομία, η πλήρης εγκατάλειψη των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων παραμένει όχι μόνο δύσκολη, αλλά και επικίνδυνη σε έναν κόσμο ολοένα πιο ασταθή και απρόβλεπτο.