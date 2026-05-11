Σοβαρή προειδοποίηση για παρατεταμένη αναταραχή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε η Saudi Aramco, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον τρίτο μήνα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι ακόμη και αν η ναυσιπλοΐα αποκατασταθεί άμεσα στα Στενά, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα χρειαστεί μήνες για να επανέλθει σε ισορροπία.

«Αν οι εμπορικές ροές επανεκκινήσουν άμεσα ή σήμερα μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα χρειαστούν μερικοί μήνες για να εξισορροπηθεί ξανά η αγορά πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι, αν οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές συνεχιστούν για περισσότερο από λίγες εβδομάδες, οι διαταραχές στον εφοδιασμό θα παραταθούν και η αγορά δεν θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς πριν από το 2027.

Η αγορά πετρελαίου σε κατάσταση συναγερμού

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει έντονους τριγμούς στις διεθνείς αγορές, καθώς η διπλή ναυτική πίεση από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες έχει σχεδόν παραλύσει τη διέλευση πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η τιμή του Brent κινήθηκε τη Δευτέρα κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο έως και 4,6%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς κάτω από τα 104 δολάρια.

Η νέα άνοδος καταγράφηκε μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής απάντησης σε αμερικανική πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την πρόταση της χώρας «λογική και γενναιόδωρη», επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από συμφωνία.

Η Aramco ενισχύει τα κέρδη της

Παρά την αναταραχή, η Saudi Aramco ανακοίνωσε σημαντική αύξηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο του έτους, επωφελούμενη από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου αλλά και από τη δυνατότητα να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών της μέσω αγωγού που παρακάμπτει το Ορμούζ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 26% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της, τα οποία ανήλθαν στα 126 δισεκατομμύρια ριάλ, δηλαδή περίπου 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα διατήρησε αμετάβλητο το μέρισμα προς τους μετόχους, στοιχείο κρίσιμο για τη σαουδαραβική οικονομία. Η Aramco σημείωσε επίσης αυξημένες πωλήσεις αργού πετρελαίου, διυλισμένων καυσίμων και χημικών προϊόντων σε σχέση με πέρυσι.

Morgan Stanley: «Αγώνας δρόμου» για την αγορά πετρελαίου

Σε ανάλογο τόνο προειδοποίησε και η Morgan Stanley, κάνοντας λόγο για «αγώνα δρόμου» της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απέναντι στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής η αγορά έχει αντέξει χάρη σε αποθέματα ασφαλείας, την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών και τη μείωση των εισαγωγών της Κίνας.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή και τον Ιούλιο, τότε οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σημαντικά υψηλότερα.

Στο βασικό σενάριο της Morgan Stanley, το Brent αναμένεται να κινηθεί στα 110 δολάρια το βαρέλι το τρέχον τρίμηνο, να υποχωρήσει στα 100 δολάρια το επόμενο και στα 90 δολάρια προς το τέλος του έτους.

Στο πιο ακραίο σενάριο, που προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια της κρίσης, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 130 με 150 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αύξηση κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως των αμερικανικών εξαγωγών και η μείωση κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως των κινεζικών εισαγωγών έχουν μέχρι στιγμής απορροφήσει μεγάλο μέρος της πίεσης στην αγορά.