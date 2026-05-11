Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς για τους μεγάλους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της σεζόν.

Τον τελικό του Champions League θα διευθύνει ο Γερμανός ρέφερι Ντάνιελ Σίμπερτ, ενώ στον τελικό του Europa League «άρχοντας» της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Όσον αφορά το Conference League, η UEFA επέλεξε τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι για να σφυρίξει τον τελικό της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στον τελικό του Women’s Champions League καθήκοντα διαιτήτριας θα αναλάβει η Σουηδή Τες Όλοφσον.

Αναλυτικά οι ορισμοί

Τελικός Europa League (20/05)

  • Διαιτητής: Λετεσιέ
  • Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί
  • 4ος: Ερνάντες
  • VAR: Μπρισάρ
  • AVAR: Ντελαζό

Τελικός Women’s Champions League (23/05)

  • Διαιτήτρια: Όλοφσον
  • Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ
  • 4η: Ντιμιτρέσκου
  • VAR: Φαν Ντρίσε
  • AVAR: Σαν

Τελικός Conference League (27/05)

  • Διαιτητής: Μαριάνι
  • Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι
  • 4ος: Νίμπεργκ
  • VAR: Ντι Μπέλο
  • AVAR: Κίφι

Τελικός Champions League (30/05)

  • Διαιτητής: Σίμπερτ
  • Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν
  • 4ος: Σάρερ
  • VAR: Ντάνκερτ
  • AVAR: Σρούντερ

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα