Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς για τους μεγάλους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της σεζόν.
Τον τελικό του Champions League θα διευθύνει ο Γερμανός ρέφερι Ντάνιελ Σίμπερτ, ενώ στον τελικό του Europa League «άρχοντας» της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.
Όσον αφορά το Conference League, η UEFA επέλεξε τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι για να σφυρίξει τον τελικό της διοργάνωσης.
Παράλληλα, στον τελικό του Women’s Champions League καθήκοντα διαιτήτριας θα αναλάβει η Σουηδή Τες Όλοφσον.
Αναλυτικά οι ορισμοί
Τελικός Europa League (20/05)
- Διαιτητής: Λετεσιέ
- Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί
- 4ος: Ερνάντες
- VAR: Μπρισάρ
- AVAR: Ντελαζό
Τελικός Women’s Champions League (23/05)
- Διαιτήτρια: Όλοφσον
- Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ
- 4η: Ντιμιτρέσκου
- VAR: Φαν Ντρίσε
- AVAR: Σαν
Τελικός Conference League (27/05)
- Διαιτητής: Μαριάνι
- Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι
- 4ος: Νίμπεργκ
- VAR: Ντι Μπέλο
- AVAR: Κίφι
Τελικός Champions League (30/05)
- Διαιτητής: Σίμπερτ
- Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν
- 4ος: Σάρερ
- VAR: Ντάνκερτ
- AVAR: Σρούντερ