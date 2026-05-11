Αναστάτωση προκάλεσε στη Νεάπολη Βοΐου στην Κοζάνη η εμφάνιση αρκούδων μέσα στην πόλη, με βίντεο που κυκλοφόρησε να δείχνει τα άγρια ζώα να κινούνται ανενόχλητα στον δρόμο.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, αναγνώστης της ιστοσελίδας κατέγραψε τις αρκούδες την ώρα που έκανε τον καθιερωμένο του περίπατο στους δρόμους της Νεάπολης. Όπως ανέφερε, τα ζώα εμφανίστηκαν μπροστά του αιφνιδιαστικά, κοντά στο παλιό στρατόπεδο της περιοχής, στον δρόμο προς Καλλιστράτι.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο αρκούδες, η μία μεγαλύτερη σε μέγεθος, να διασχίζουν με χαρακτηριστική άνεση έναν αγροτικό δρόμο κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού.