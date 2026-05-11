ΠΑΟΚ: Τέλος οι Βεζυρτζής, Μπουντούρης και Οικονομίδης
Τέλος από τον ΠΑΟΚ οι Βεζυρτζής, Μπουντούρης, Οικονομίδης σε σειρά διοικητικών αλλαγών.
Η Ρένια Καρλάφτη ανανέωσε με τον Ολυμπιακό για ακόμα δύο χρόνια
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τη Ρένια Καρλάφτη, η οποία θα συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» για ακόμη δύο χρόνια. Η 28χρονη διεθνής γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε την τρίτη της σεζόν στον σύλλογο του Πειραιά και θα παραμείνει βασικό μέλος του ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την περασμένη χρονιά, […]
Γιαννακόπουλος: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα ακαταλληλότητας του γηπέδου μας ενόψει Final Four»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε προσωπικές δηλώσεις σχετικά με τα όσα ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ώρες γύρω από το γήπεδο και την καταλληλότητά του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Euroleague δεν έχει απαντήσει στον Παναθηναϊκό για τη διερεύνηση που ζήτησε μετά τις διαιτησίες στους τελευταίους αγώνες με τη Βαλένθια, ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα οφείλει […]
Χωρίς προβλήματα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία του ενόψει του πέμπτου και καθοριστικού αγώνα με τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague. Η προπόνηση της Δευτέρας (11/05) πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center, με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει εκτός δράσης, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε στο αριστερό γόνατο. Πέρα […]
Η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε τη νίκη με τρομερό καλάθι του Μπουρούση πίσω από το κέντρο (vid)
Η Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε αποφασιστικό βήμα για την άνοδο στη National League 1, επικρατώντας με άνεση του Σύλλα Αιδηψού με 88-49 και παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double, έχοντας 21 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις […]