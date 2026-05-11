Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τη Ρένια Καρλάφτη, η οποία θα συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» για ακόμη δύο χρόνια.

Η 28χρονη διεθνής γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε την τρίτη της σεζόν στον σύλλογο του Πειραιά και θα παραμείνει βασικό μέλος του ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την περασμένη χρονιά, η Καρλάφτη είχε σταθερή παρουσία στην Α1 Γυναικών, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.4 πόντους, 2.2 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας.