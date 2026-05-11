Ο Ολυμπιακός διέψευσε τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον ουκρανικό Τύπο και αφορούσαν ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Από Ουκρανία μεριά αναφέρθηκε τη Δευτέρα (11/5) ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του 51χρονου προπονητή.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ διευκρίνισε ότι δεν μπαίνει σε θέματα προπονητολογίας και δεν εμπλέκεται σε κανένα σενάριο για οποιονδήποτε τεχνικό.

Τονίζεται δε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο προπονητής της ομάδας και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

Στον Ολυμπιακό θεωρούν πως τέτοιου τύπου φήμες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν πρόκειται να ανοίξουν καμία συζήτηση που αφορά το τεχνικό τιμ.