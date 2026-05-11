Στην ταυτοποίηση των οπαδών που εμπλέκονται στη ρίψη κροτίδων, περιστατικό που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού από τη ΔΕΑΒ, προχώρησαν οι Πράσινοι.

Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι όχι μόνο με ποινικές συνέπειες, αλλά και με αυστηρά μέτρα από πλευράς Παναθηναϊκού.

Η διοίκηση της ΠΑΕ θα τους απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο, ενώ θα τους αφαιρεθεί η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, αλλά και καρτών διαρκείας, στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής που επιθυμεί να εφαρμόσει ο σύλλογος σε ανάλογα περιστατικά.

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» κινούνται και σε νομικό επίπεδο, επιχειρώντας να «παγώσουν» την εφαρμογή της απόφασης της ΔΕΑΒ.

Η ΠΑΕ κατέθεσε επίσημα αίτηση αναστολής άμεσης εφαρμογής της απόφασης. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί άμεσα και η απάντηση των αρμόδιων οργάνων θα γνωστοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο αναμένουν την έκβαση της διαδικασίας, με την ελπίδα να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί με κόσμο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.