Ο τραυματιοφορέας που τον μεταφέρει φοράει ειδική στολή, ενώ κάλυμμα μίας χρήσης έχει τοποθετηθεί και στο αμαξίδιο που χρησιμοποιεί. Η εισαγωγή γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εισόδου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς.

Η εικόνα και το πρωτόκολλο που ακολουθείται ξυπνάει μνήμες από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε καραντίνα

Ο επαναπατρισμός έγινε με στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει για την ώρα κάποια ένδειξη ότι ο 75χρονος έχει προσβληθεί από χανταϊό.

«Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου», λέει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Το προφίλ του

Ο 75χρονος είναι ομότιμος πανεπιστημιακός καθηγητής. Σπούδασε φυσικομαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία και έχει διδάξει μεταξύ άλλων σε Πάτρα, Κρήτη, Ζυρίχη και Μόναχο.

Είναι λάτρης της περιπέτειας, ορειβάτης, δρομέας, ενώ έχει πάρει μέρος σε έξι μαραθωνίους σε όλο τον πλανήτη, καταγράφοντας τα ταξίδια του σε βίντεο.

Ο άνδρας θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες και η κατάσταση της υγείας του θα αξιολογείται κάθε δύο ημέρες.

Οι επιστήμονες αξιολογούν συνεχώς την κατάσταση, καθησυχάζουν ωστόσο πως από τον χανταϊό δεν πρόκειται να προκύψει νέα πανδημία. Μέχρι ώρας δεν υφίσταται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εμβόλιο για τον ιό.