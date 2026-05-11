Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και προσωπικοτήτων της δημοσιογραφίας και της δημόσιας ζωής ολοκληρώθηκε ο δεύτερος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών», που διοργάνωσαν ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media.

Η τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιβεβαίωσε τον ουσιαστικό ρόλο του θεσμού στην ενίσχυση της μαθητικής έκφρασης και της δημοσιογραφικής παιδείας, αναδεικνύοντας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη δυναμική της νέας γενιάς απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης ενημέρωσης και της δημόσιας συζήτησης.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσία και ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της δημοσιογραφίας ως πεδίου δημοκρατικής συμμετοχής και ελεύθερης σκέψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κριτικής προσέγγισης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στον δημόσιο διάλογο.

Κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης ήταν η επιστήμη, η έρευνα και η εξερεύνηση, με αφορμή τη διεθνή διαστημική αποστολή Artemis II. Μέσα από συνεντεύξεις και δημοσιογραφικές εργασίες, οι μαθητές προσέγγισαν σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και ανέδειξαν τη σύνδεση της γνώσης με την ενημέρωση και τη δημοσιογραφική έρευνα.

Φέτος ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδήλωσαν περισσότερα από 300 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περισσότερες από 150 σχολικές εφημερίδες κατατέθηκαν προς αξιολόγηση. Στην τελική φάση διακρίθηκαν 17 σχολικές εφημερίδες.

Στην κατηγορία των Σχολικών Εφημερίδων, το 1ο Βραβείο απέσπασε η εφημερίδα «Αποχρώσεις» της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην εφημερίδα «ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ» του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας, ενώ το 3ο Βραβείο έλαβε η εφημερίδα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Στην κατηγορία των Καλύτερων Κειμένων διακρίθηκαν η Σοφία Χριστοδούλου από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, ο Γιώργος Αναστασάκος από το 1ο ΓΕΛ Σερρών, η Πωλίνα Προϊκάκη από το ΓΕΛ Τυχερού Έβρου, η Δήμητρα Γιαμαίου από το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, η Ιωάννα Ιατρού από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή, καθώς και οι μαθήτριες Ηρώ Πάντζου, Αποστολία Παπαδοπούλου και Αναστασία Σμαργιανάκη από το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας.

Τιμητική διάκριση στην κατηγορία Comic Journalism απονεμήθηκε στη μαθήτρια Μαρία Τσαλίκη του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος «Οδυσσέας Ελύτης», ενώ ειδική τιμητική διάκριση έλαβε το 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα για τη συμμετοχή του με τη σχολική εφημερίδα «Προσπαθώντας για το αύριο».

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια Αγίου Δημητρίου, Χανίων, Πειραιά και Λουτρακίου, καθώς και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τρικάλων και Έδεσσας, για τη δημιουργική συμμετοχή και τη συμβολή τους στον θεσμό.

Ο θεσμός «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών» συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη της μαθητικής δημοσιογραφίας, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τον δημόσιο λόγο και τη δημοσιογραφική έκφραση.