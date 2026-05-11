Δεκαοκτώ επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή έκθεση στον χανταϊό, μετά τον επαναπατρισμό τους. Ένας από αυτούς διαγνώστηκε θετικός στη σπάνια αυτή νόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών.

«Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής: ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ο χανταϊός για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ μικρός», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας, Μπράιαν Κρίστιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νεμπράσκα. Εκεί μεταφέρθηκαν οι περισσότεροι από τους επαναπατρισθέντες ασθενείς.

Η παραλλαγή του ιού που εντοπίστηκε στο πλοίο, γνωστή ως χανταϊός των Άνδεων, «δεν μεταδίδεται εύκολα και χρειάζεται να υπάρξει μια παρατεταμένη στενή επαφή με ένα ήδη συμπτωματικό άτομο», εξήγησε ο Κρίστιν. Τόνισε ωστόσο ότι οι αρχές λαμβάνουν «πολύ σοβαρά υπόψη» την κατάσταση και εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Δεκαέξι επιβάτες, ανάμεσά τους ένας με διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική, μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Ομάχα στη Νεμπράσκα. Ο ασθενής που διαγνώστηκε θετικός νοσηλεύεται σε μονάδα βιολογικής καραντίνας, χωρίς να παρουσιάζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπόλοιποι δύο επιβάτες, ένα ζευγάρι, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Ατλάντα, όπου επίσης βρίσκονται σε μονάδα βιολογικής καραντίνας, καθώς ένας εξ αυτών εκδήλωσε συμπτώματα. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για αρκετές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως κανείς δεν θα αποχωρήσει από αυτό το σύστημα ασφαλείας με επισφαλή τρόπο ή σε μια μη ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Κανένα άτομο που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεν θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ομάχα ή αλλού», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα, Τζιμ Πίλεν.

Οι Αμερικανοί επιβάτες απομακρύνθηκαν από το πλοίο στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου το MV Hondius είχε πραγματοποιήσει στάση. «Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί (…). Ζούμε με αυτό εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύουμε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι δεν έχει μετανιώσει για την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.