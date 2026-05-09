Για να διώξετε τις κατσαρίδες από τη βεράντα, απαιτείται συνδυασμός καθαριότητας, φυσικών απωθητικών και σφράγισης των σημείων εισόδου.

Οι κατσαρίδες έλκονται από την υγρασία, τα υπολείμματα τροφών και τα σκοτεινά, κλειστά σημεία.

Ακολουθούν κάποιο τρόποι αντιμετώπισης:

Φυσικοί Τρόποι και Απωθητικά

Φύλλα Δάφνης: Σκορπίστε ξερά φύλλα δάφνης (ολόκληρα ή τριμμένα) σε γωνίες, κοντά σε σιφώνια και κάτω από έπιπλα βεράντας, καθώς η έντονη μυρωδιά τους τις απωθεί.

Μείγμα Σόδας & Ζάχαρης:

Ανακατέψτε ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και άχνης ζάχαρης. Τοποθετήστε το μείγμα σε καπάκια στη βεράντα. Η ζάχαρη τις προσελκύει και η σόδα τις εξολοθρεύει.

Αμμωνία: Ψεκάστε ή σφουγγαρίστε το πάτωμα της βεράντας με διάλυμα νερού και αμμωνίας (2 φλιτζάνια αμμωνία σε έναν κουβά νερό).

Αιθέρια Έλαια: Χρησιμοποιήστε έλαια όπως το μενθόλη (μέντα), το δεντρολίβανο ή το λεμονόχορτο, καθώς οι κατσαρίδες δεν αντέχουν τις έντονες μυρωδιές τους.

Καθαριότητα και Τακτοποίηση Βεράντας

Απομάκρυνση Υγρασίας: Στεγνώνετε το πάτωμα και μην αφήνετε στάσιμα νερά (π.χ. σε πιατάκια γλαστρών), καθώς η υγρασία τις προσελκύει.

Καθαρά Σιφώνια: Καθαρίζετε τακτικά τα σιφώνια της βεράντας και ρίχνετε καυτό νερό με καθαριστικό για να μην κάνουν φωλιές.

Καθαριότητα: Μην αφήνετε υπολείμματα τροφών ή σκουπίδια στη βεράντα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ακαταστασία: Απομακρύνετε κούτες, παλιά περιοδικά ή στοίβες από αντικείμενα που προσφέρουν κρυψώνες.

Σφράγιση ΕισόδωνΣιφώνια: Τοποθετήστε ειδικές τάπες ή σίτες στα σιφώνια της βεράντας.

Πόρτες: Ελέγξτε τα λάστιχα στις μπαλκονόπορτες και τοποθετήστε αεροστόπ αν υπάρχουν κενά.

Ρωγμές: Κλείστε με στόκο ή σιλικόνη τυχόν ρωγμές στους τοίχους ή στο πάτωμα της βεράντας.

Επαγγελματική Λύση

Αν το πρόβλημα είναι μεγάλο (ειδικά αν έρχονται από γειτονικά σπίτια ή ακάλυπτους), η πιο σίγουρη λύση είναι η απεντόμωση, την οποία μπορείτε να κάνετε προληπτικά στην αρχή του καλοκαιριού.