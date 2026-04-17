Οι κατσαρίδες αποτελούν ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Συνήθως βρίσκουν δίοδο μέσω αποχετεύσεων, ρωγμών στις πόρτες, κενών γύρω από τα κουφώματα, τρυπών σε τοίχους, αλλά και μέσω σωληνώσεων, καλωδίων ή ακόμη και αντικειμένων όπως βαλίτσες και τσάντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατσαρίδες διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής. Μπορούν να συμπιέζουν το σώμα τους έως και στο μισό του ύψους τους, κάτι που τους επιτρέπει να περνούν μέσα από εξαιρετικά στενά ανοίγματα, όπως χαραμάδες κάτω από πόρτες ή μικρές ρωγμές στους τοίχους.

Κύρια σημεία εισόδου και κρυψώνες:

Αποχετεύσεις & Υδραυλικά: Τα σιφώνια στο μπάνιο και την κουζίνα είναι η νούμερο ένα είσοδος, καθώς συνδέονται με φρεάτια.

Ρωγμές & Σχισμές: Τρύπες στους τοίχους, στα θεμέλια, ή χαραμάδες γύρω από κάσες πορτών και παραθύρων.

Σωληνώσεις: Περάσματα σωλήνων (ύδρευσης, θέρμανσης) που δεν είναι καλά μονωμένα.

Αεραγωγοί: Συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού.

Αντικείμενα από έξω: Μεταφέρονται μέσα στο σπίτι με κούτες, σακούλες super market, ή βαλίτσες.

Γιατί μπαίνουν στο σπίτι σας:

Υγρασία & Νερό: Έντονη παρουσία σε μπάνια και κάτω από νεροχύτες.

Τροφή: Υπολείμματα φαγητού, σκουπίδια, ή τροφές κατοικίδιων.

Ζέστη/Καταφύγιο: Ψάχνουν προστασία από το κρύο ή την υπερβολική ζέστη.

Συμβουλές Προστασίας:

Σφράγισμα: Κλείστε ρωγμές με σιλικόνη ή στόκο.

Σιφώνια: Χρησιμοποιείτε σήτες στα σιφώνια και κλείνετε τις τάπες.

Καθαριότητα: Μην αφήνετε άπλυτα πιάτα και σκουπίδια, και καθαρίζετε πίσω από ηλεκτρικές συσκευές