Μετά την ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στη Στοκχόλμη και το επερχόμενο φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο (07/06, 22:00), η Εθνική Ελλάδας στρέφει σταδιακά την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της.
Η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι το Nations League, με τη δράση να ξεκινά τον Σεπτέμβριο.
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία (24/09) και τη Γερμανία (27/09), ενώ στη συνέχεια θα δώσει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία (01/10, 21:45) και ξανά τη Γερμανία (04/10, 21:45), σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
- 24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45
- 27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
- 01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45
- 04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45
- 13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
- 16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45
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