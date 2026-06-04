Μετά την ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στη Στοκχόλμη και το επερχόμενο φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο (07/06, 22:00), η Εθνική Ελλάδας στρέφει σταδιακά την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της.

Η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι το Nations League, με τη δράση να ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία (24/09) και τη Γερμανία (27/09), ενώ στη συνέχεια θα δώσει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία (01/10, 21:45) και ξανά τη Γερμανία (04/10, 21:45), σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League