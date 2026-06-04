Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σουηδία, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έπειτα από πίεση στα καρέ των γηπεδούχων και φάση διαρκείας μέσα και γύρω από την περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν δίστασε να εκτελέσει με τη μία.

Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ έπιασε δυνατό δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τη «γαλανόλευκη» στη Στοκχόλμη και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την επιθετική προσπάθεια της Ελλάδας.