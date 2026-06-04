Με κοτσιδάκια η Έλενα Παπαρίζου, έτοιμη για tour!
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Ο Μίκι Ρουρκ προκάλεσε αίσθηση στα social media με συγκινητικό μήνυμα, όπου εξέφρασε μεταμέλεια για λάθη του παρελθόντος και ανέλαβε την ευθύνη για τα προβλήματα στη σχέση του με την Κάρε Ότις, δηλώνοντας πως η ίδια δεν έφταιγε.
Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα πρωταγωνιστούν σε viral βίντεο στα ΣΕΑ Αταλάντης, όπου έγιναν διάσημοι λόγω του ομώνυμου τραγουδιού από τις κόρες τους, το μουσικό ντουέτο «Σκιαδαρέσες».
Η Jennifer Lopez είχε ένα άβολο ατύχημα με το φόρεμά της στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Νέα Υόρκη, καθώς όπως βγήκε πιάστηκε στο πεζοδρόμιο, δυσκολεύοντάς την στην έξοδο της, παρά την κομψή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.
Η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, που φοιτά στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ με αντικείμενο τις Κοινωνικές Επιστήμες, έφτασε στη Νορβηγία το πρωί, προκειμένου να στηρίξει τη […]
Μία περιπέτεια υγείας βίωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέστη κολικό νεφρού, περιγράφοντάς τον ως το πιο επώδυνο γεγονός που έχει ζήσει στα 52 του χρόνια. Όπως είπε, ο πόνος ήταν τόσο έντονος που κατέρρευσε. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου σε τηλεφωνική σύνδεση στη ραδιοφωνική του εκπομπή, εξηγώντας […]