Όπως αναφέραμε και τις προάλλες η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται σε πυρετώδεις πρόβες για το καλοκαιρινό της tour.

Μάλιστα ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο , πιο ανανεωμένη από ποτέ, να χορεύει και να κάνει πρόβα για την σκηνή. Η ίδια λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο είχε κάνει κοτσιδάκια όλα τα μαλλιά της κάτι που είναι αρκετά fresh και καλοκαιρινό και μάλιστα κάποτε ήταν τάση.

Η ίδια λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο αρκετά fun που τρολάρει τον εαυτό της καθώς όπως ανέφερε έτσι έκανε τα μαλλιά της μικρή στην Σουηδία. Μάλιστα μας σύστησε την Σοφία και την Ειρήνη, ιδιοκτήτριες του καταστήματος που κάνουν τα συγκεκριμένα braids.

Η Έλενα Παπαρίζου στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν αυτό , ευχαριστώντας πάντα για τις υπηρεσίες.

Η ίδια ξεκίνησε τις συναυλίες της με πολλές στάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Να θυμίσουμε πως μέσα στη χρονιά είχε ταλαιπωρηθεί με μερικά θέματα υγείας που αντιμετώπισε, αγχώνοντας τους fans της, όμως φαίνεται καλύτερα από ποτέ.