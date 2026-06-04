Η Λίβερπουλ γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τον πάγκο των «Reds».

Ο 43χρονος προπονητής αφήνει την Μπόρνμουθ, όπου σε τρεις σεζόν οδήγησε την ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Europa League, για να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στον κόσμο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής των «κόκκινων», ο Ιραόλα εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πραγματικά ενθουσιασμένος. Γιατί, όπως είναι φυσικό, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Αλλά νιώθοντας από μέσα και κατανοώντας λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.

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Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ.

Αλλά προφανώς η ατμόσφαιρα, οι οπαδοί, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η ευκαιρία να αγωνιστώ για τίτλους.

Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να το βρεις. Οπότε, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ξεκινάω».

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Το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Reds» αναμένεται να γίνει στις 25 Ιουλίου, στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ, όπου οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τη νέα εποχή της Λίβερπουλ.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Αντόνι Ιραόλα συμφώνησε να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026-27. Ο 43χρονος θα αναλάβει τα ηνία στο Άνφιλντ για να διαδεχθεί τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποχώρησε από τους Ρεντς το Σάββατο.

Ο Ιραόλα φτάνει, μετά από τρεις εντυπωσιακές σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ με την Μπόρνμουθ, οδηγώντας την στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα τον περασμένο μήνα.

Γεννημένος στην περιοχή των Βάσκων της βόρειας Ισπανίας, ο Ιραόλα απόλαυσε μια μακρά καριέρα ως παίκτης, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός μπακ και πραγματοποιώντας περισσότερες από 500 εμφανίσεις για την Αθλέτικ Κλαμπ σε 12 σεζόν.

Κέρδισε επίσης επτά συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ισπανίας πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη Σίτι μεταξύ 2015 και 2016, πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.

Τα πρώτα βήματα του Ιραόλα στην προπονητική έγιναν το καλοκαίρι του 2018, όταν ανέλαβε τον έλεγχο της ΑΕΚ Λάρνακας και τη βοήθησε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Κύπρου.

Μια θητεία στην ισπανική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, Μιράντες, προηγήθηκε της μεταγραφής του στη Ράγιο Βαγιεκάνο το 2020, την οποία οδήγησε στην άνοδο στη La Liga στην πρώτη του θητεία ως προπονητής».