Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται σε υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση στη Σύρο και στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς γνωστός τραγουδιστής κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μία 14χρονη κοπέλα.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν οι γονείς της ανήλικης φέρεται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνό της σειρά γραπτών μηνυμάτων που αντάλλασσε με τον 44χρονο καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια του 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο των συνομιλιών τους οδήγησε τους γονείς στην απόφαση να απευθυνθούν στις Αρχές και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία.

Ακολούθησε έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Οι δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν με ταχύ ρυθμό και τελικά εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του τραγουδιστή έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται. Η υπεράσπισή του κάνει λόγο για ανυπόστατες καταγγελίες και υποστηρίζει, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες. Φίλοι του αναφέρουν πως πρόκειται για παρεξήγηση, καθώς ο ίδιος είναι γνωστός για την ευχάριστη στάση του απέναντι στους θαυμαστές του.

Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, ο τραγουδιστής είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς εναντίον του «συκοφαντικούς» και δηλώνοντας αποφασισμένος να υπερασπιστεί το όνομά του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξελίξεων. Λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για προληπτικές εξετάσεις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προτού πάρει το δρόμο για το κελί του στις φυλακές Γρεβενών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και πλέον τον τελικό λόγο έχει η Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και να αποφανθεί επί των καταγγελιών.