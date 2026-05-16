Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε γλέντι με ποντιακή μουσική στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, όταν το γήπεδο της περιοχής μετατράπηκε σε ρινγκ.

Ενώ όλα κυλούσαν ομαλά και η εκδήλωση είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, σημειώθηκε άγριο επεισόδιο μεταξύ θαμώνων με τον δημοφιλή τραγουδιστή Γαβρίλο Σιδηρόπουλο να κάνει λόγο στο tanea.gr για ένα «καταδικαστέο και λυπηρό περιστατικό».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα φέρεται πως ξεκίνησαν από επεισόδιο ανάμεσα σε έναν νεαρό και μία 18χρονη, ο οποίος φέρεται να την χτύπησε. Στην συνέχεια, διάφοροι παρευρισκόμενοι επιτέθηκαν στον άνδρα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στην συμπλοκή ενεπλάκησαν περίπου 20 άτομα, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων το ένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην προσαγωγή δύο ατόμων, που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

«Είδα ένα μπούγιο, δεν καταλάβαινα τι γινόταν»

«Όλα έγιναν λίγα λεπτά προτού τελειώσει η εκδήλωση. Εμείς είχαμε χαιρετήσει και ευχαριστήσει τον κόσμο και ξαφνικά είδα ένα μπούγιο, σαν κάτι να συμβαίνει. Δεν είχα επαφή από την σκηνή, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν» εξηγεί ο τραγουδιστής Γαβρίλος Σιδηρόπουλος.

Όπως λέει, το γλέντι ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και άνθρωποι κάθε ηλικίας, μαθητές και μικρά παιδιά, από κάθε πλευρά της Βόρειας Ελλάδας, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. «Πέρα από αυτό το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη στο τέλος και διήρκεσε 10-15 λεπτά, η εκδήλωση ήταν φανταστική. Είναι προφανές πως είναι στο χέρι μας να εξαλείψουμε τέτοια συμβάντα, μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό μας» αναφέρει και προσθέτει:

«Ας μην ξεχνάμε ότι σε τρεις ημέρες είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, και δεν γίνεται να εστιάσουμε σε ένα τέτοιο γεγονός. Στο γλέντι υπήρχαν νέα παιδιά που τραγουδούσαν και χόρευαν ποντιακά. Οι άνθρωποί μας ξεριζώθηκαν από τον Πόντο και είναι κρίμα να παραμένουμε σε ένα τέτοιο συμβάν, και να μην βλέπουμε ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις διατηρούμε τον πολιτισμό μας».

«Οφείλουμε μια τεράστια συγγνώμη»

Από την πλευρά του ο διοργανωτής της εκδήλωσης Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Νικόπολη» μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ζητεί συγγνώμη από την συντριπτική πλειοψηφία, που «υποχρεώθηκε και υποχρεωθήκαμε και εμείς μαζι τους,να γίνουμε μάρτυρες της συμπλοκής ανάμεσα σε δύο παρέες, στο πέρας της εκδήλωσης».

Η ανακοίνωση

«Ο Α.Μ.Σ. Νικόπολη ευχαριστεί τον κόσμο, που για μία ακόμη φορά, στήριξε, με την παρουσία του, εκδήλωση του συλλόγου. Οφείλουμε όμως και μια τεράστια συγγνώμη από την συντριπτική πλειοψηφία, που υποχρεώθηκαν και υποχρεωθήκαμε και εμείς μαζι τους, να γίνουμε μάρτυρες της συμπλοκής ανάμεσα σε δύο παρέες,στο πέρας της εκδήλωσης. Τέτοια περιστατικά είναι καταδικαστέα από εμάς και από το σύνολο των ανθρώπων της περιοχής. Άλλωστε όπως προκύπτει και από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και εμπλεκομένων, οι παρέες που συνεπλάκησαν δεν είχαν καμία απολύτως σχέση, ούτε με τον Σύλλογο ούτε με την περιοχή της Νικόπολης. Το Δ.Σ του συλλόγου μας αποφάσισε την προσωρινή αναστολή ανάλογων εκδηλώσεων μέχρι να διασφαλίσουμε πως ανάλογα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται άμεσα και ανώδυνα για τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστούμε και συγγνώμη μέσα από την καρδιά μας».