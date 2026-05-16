Στις Μαλδίβες, ένας δύτης της ομάδας διάσωσης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των σορών τεσσάρων Ιταλών, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο σε καταδυτικό δυστύχημα.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Ο λοχίας Μοχάμεντ Μάχντι (Mohamed Mahdhee) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στο BBC το Σάββατο.

Οι πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων (164 ποδιών). Μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι έχει ανασυρθεί μόνο μία από τις σορούς, η οποία εντοπίστηκε μέσα σε σπήλαιο και σε βάθος περίπου 60 μέτρων (197 ποδιών).

Το περιστατικό θεωρείται το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό δυστύχημα στην ιστορία του μικρού αυτού νησιωτικού κράτους του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό χάρη στο σύμπλεγμα των κοραλλιογενών νησιών του. Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου (Mohamed Muizzu), μετέβη το Σάββατο στην ατόλη Βαάβου (Vaavu Atoll) προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μαλδίβες «Έλειπε ο Μάχντι»

«Οκτώ δύτες διάσωσης καταδύθηκαν σήμερα. Όταν αναδύθηκαν, συνειδητοποίησαν ότι ο κ. Μάχντι έλειπε», δήλωσε στο BBC ο Μοχάμεντ Χοσάιν Σαρίφ (Mohamed Hossain Shareef), εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων.

Οι υπόλοιποι δύτες καταδύθηκαν αμέσως εκ νέου και εντόπισαν τον Μάχντι, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ο στρατός των Μαλδίβων χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου», λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τέσσερις από τους Ιταλούς δύτες ήταν μέλη ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Γένοβας, μεταξύ των οποίων η καθηγήτρια οικολογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε (Monica Montefalcone), η κόρη της και δύο ερευνητές. Το πέμπτο θύμα ήταν ο διευθυντής λειτουργίας του σκάφους και εκπαιδευτής κατάδυσης.

Απέτυχαν να αναδυθούν

Οι πέντε τους εισήλθαν στο νερό στην ατόλη Βαάβου το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, και δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι όταν απέτυχαν να αναδυθούν την προγραμματισμένη ώρα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Μάλε, επικρατούσε θαλασσοταραχή. Παράλληλα, είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για τα επιβατηγά σκάφη και τους αλιείς.

Μαλδίβες Μόνο μέχρι τα 30 μέτρα

Ο Σαρίφ επεσήμανε ότι οι δύτες αναψυχής επιτρέπεται να καταδύονται μόνο μέχρι το βάθος των 30 μέτρων και παραμένει ασαφές γιατί η ιταλική ομάδα εισήλθε σε σπήλαιο που βρίσκεται 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ακόμη 20 Ιταλοί υπήκοοι, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος «Duke of York» –από το οποίο αποβιβάστηκαν οι πέντε δύτες– είναι σώοι και αβλαβείς και δέχονται τη συνδρομή της Πρεσβείας της Ιταλίας στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα.