Στη σύλληψη 68χρονης, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση που προέβλεπε ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 68χρονη, μαζί με δύο συνεργούς της, εξαπάτησαν πολίτη παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου το οποίο ανήκε στον Δήμο Ηλιούπολης.

Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, υποτίθεται για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.