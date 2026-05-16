Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού το Σάββατο (16/5), με στόχο την πρόκρισή της στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση μέσω live streaming του MEGA News