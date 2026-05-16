Το Gerald Ford, το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κατέπλευσε το Σάββατο στον ναύσταθμο του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια ολοκληρώνοντας μια δραματική και ιστορική αποστολή 11 μηνών (326 ημέρες στη θάλασσα).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια επιχειρησιακή ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου από την εποχή του Πολέμου του Βιετνάμ, η οποία σημαδεύτηκε από την άμεση εμπλοκή του πλοίου σε δύο κορυφαίες στρατιωτικές και γεωπολιτικές συγκρούσεις: τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και τον πόλεμο με το Ιράν.

Το πυρηνοκίνητο μεγαθήριο, συνοδευόμενο από δύο αντιτορπιλικά, υποδέχθηκε στο λιμάνι ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), εν μέσω κλίματος βαθιάς συγκίνησης από τις περίπου 5.000 οικογένειες των μελών του πληρώματος, που έβλεπαν τους δικούς τους ανθρώπους για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Ιούνιο.

«Δεν φέρατε απλώς σε πέρας μια αποστολή, γράψατε ιστορία. Κάνατε ένα ολόκληρο έθνος υπερήφανο», δήλωσε ο Χέγκσεθ από το κατάστρωμα του αντιτορπιλικού USS Bainbridge, εξαίροντας την αντοχή του πληρώματος.

Από την Καραϊβική και τη σύλληψη Μαδούρο, στη Μέση Ανατολή

Η αποστολή του USS Gerald R. Ford εξελίχθηκε σε έναν γεωγραφικό και επιχειρησιακό μαραθώνιο, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα των ΗΠΑ για ταυτόχρονη προβολή ισχύος σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

Όταν το αεροπλανοφόρο απέπλευσε τον Ιούνιο, ο αρχικός του προορισμός ήταν η Μεσόγειος Θάλασσα. Ωστόσο, τον Οκτώβριο έλαβε επείγουσες διαταγές αναδρομολόγησης προς την Καραϊβική, ηγούμενο της μεγαλύτερης αμερικανικής ναυτικής συγκέντρωσης στην περιοχή εδώ και γενιές.

Gerald Ford – Πάνω από 10.000 αποστολές αεροσκαφών

Εκεί, τον Ιανουάριο, το USS Gerald R. Ford διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Πριν προλάβει το πλήρωμα να αποτιμήσει την επιτυχία της επιχείρησης στην Καραϊβική, το αεροπλανοφόρο διατάχθηκε να πλεύσει εσπευσμένα προς τη Μέση Ανατολή, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις με το Ιράν κλιμακώθηκαν σε πολεμική σύρραξη.

Το USS Gerald R. Ford συμμετείχε ενεργά στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες του πολέμου με το Ιράν επιχειρώντας από τη Μεσόγειο, προτού διασχίσει τη Διώρυγα του Σουέζ στις αρχές Μαρτίου για να εισέλθει στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζοντας άμεσες απειλές από drones και πυραύλους των ανταρτών Χούθι.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν πάνω από 10.500 προσνηώσεις και απονηώσεις.

Μια δοκιμασία στα όρια για πλοίο και πλήρωμα

Οι 326 ημέρες συνεχούς παρουσίας στις θάλασσες κατέστησαν αυτή την αποστολή την πιο απαιτητική των τελευταίων 50 ετών για το αμερικανικό ναυτικό, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ανάπτυξης μετά το Βιετνάμ (με εξαίρεση τις ιστορικές αποστολές των USS Midway το 1973 και USS Coral Sea το 1965).

Η παρατεταμένη παραμονή στο θέατρο των επιχειρήσεων δεν ήταν χωρίς απρόοπτα και κόστος. Πέρα από το τεράστιο ψυχολογικό βάρος για τους ναύτες, το πλοίο αντιμετώπισε σοβαρές τεχνικές προκλήσεις.

Η πιο αξιοσημείωτη ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους χώρους των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία, αν και δεν ήταν πολεμικό πλήγμα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας εκατοντάδες ναύτες χωρίς κατάλυμα και αναγκάζοντας το πλοίο να δέσει για εκτεταμένες επείγουσες επισκευές στη ναυτική βάση της Σούδας, στην Κρήτη.

Gerald Ford Το στρατηγικό δίδαγμα της αποστολής

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποστολή του USS Gerald R. Ford απέδειξε την εξαιρετική επιχειρησιακή ικανότητα της νέας κλάσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων να λειτουργούν ως αυτόνομες, μετακινούμενες αεροπορικές βάσεις, χωρίς την ανάγκη εξάρτησης από ευάλωτες επίγειες υποδομές σε ξένα εδάφη.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η 11μηνη παράταση χτύπησε καμπανάκι κινδύνου στο Πεντάγωνο. Η ανάγκη να κρατηθεί το Ford στη θάλασσα για σχεδόν έναν χρόνο αναδεικνύει την έντονη πίεση που δέχεται ο αμερικανικός στόλος λόγω των πολλαπλών, ταυτόχρονων διεθνών κρίσεων, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις αντοχές του έμψυχου δυναμικού, τις βιομηχανικές δυνατότητες συντήρησης και τη στρατηγική επάρκεια των διαθέσιμων αεροπλανοφόρων παγκοσμίως.

Τώρα, το USS Gerald R. Ford εισέρχεται σε μια παρατεταμένη φάση συντήρησης και ξεκούρασης του πληρώματός του, έχοντας καταγράψει μία από τις πιο πυκνές και ιστορικές σελίδες της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας των ΗΠΑ.