Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπδιαβεβαιώνει ότι«όλα βαίνουν καλώς»στην πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ταυτόχρονα μυστηριώδη τεχνικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών το «στολίδι» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Gerald Ford.

Σύμφωνα με τουςNew York Times, στο USS Gerald Ford εκδηλώθηκε πυρκαγιά που έκαιγε για 30 ώρες.«Η φωτιά ξεκίνησε στα πλυντήρια και αναπτύχθηκε, αφήνοντας πάνω από 600 άτομα χωρίς κρεβάτια, να κοιμούνται στα πατώματα και σε τραπέζια, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους», αναφέρει το ρεπορτάζ. Η επίσημη εκδοχή κάνει λόγο για πυρκαγιά που ξεκίνησε από τα πλυντήρια και εξαπλώθηκε.

Το αεροπλανοφόρο, φορτωμένο με πυρομαχικά και καύσιμα, κινδύνευσε να μετατραπεί σε πύρινη μπάλα, ωστόσο η φωτιά τελικά κατασβέστηκε. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ τουnewsnine,«με πολλές αποστολές και την ένταση να ανεβαίνει, το ερώτημα είναι πόσο ικανές παραμένουν οι επιχειρησιακές του δυνατότητες». Παράλληλα,«άλλο ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Abraham Lincoln, έχει σύμφωνα με αναφορές προβλήματα στις τουαλέτες».

Αμφιβολίες και εναλλακτικές θεωρίες

Την ίδια στιγμή, αναπτύσσονται εναλλακτικές θεωρίες, καθώς η επίσημη εκδοχή δεν φαίνεται να ικανοποιεί όλα τα ερωτήματα.«Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και το Ναυτικό αναφέρει πως η φωτιά ξεκίνησε στα πλυντήρια και δεν σχετίζεται με μάχη. Το πλοίο, λένε, παραμένει επιχειρησιακό. Όμως εδώ είναι το σημείο που κανείς δεν αναφέρει: όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει στο πιο ακριβό πλοίο που έχουμε κατασκευάσει ποτέ, τίθεται ζήτημα για το πόση πίεση δέχεται ο στόλος», αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για το USS Gerald Ford.

Επιπτώσεις στο πλήρωμα και επόμενα βήματα

Το αεροπλανοφόρο αποσύρθηκε από τη Μέση Ανατολή, ενώ για περίπου 600 μέλη του πληρώματος οι συνθήκες διαβίωσης έχουν καταστεί εξαιρετικά δύσκολες. Πολλοί κοιμούνται στο πάτωμα και αντιμετωπίζουν προβλήματα καθαριότητας, ενώ πρόσφατα είχαν αναφερθεί και ζητήματα με τις τουαλέτες.

Το USS Gerald Ford άρχισε να κατασκευάζεται το 2005 και λίγα χρόνια αργότερα καθελκύστηκε. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, με μήκος που φθάνει τα 350 μέτρα και κόστος κατασκευής περίπου 13 δισ. δολάρια. Το πλήρωμά του αριθμεί περίπου 5.000 άτομα.

Πολεμικοί ανταποκριτές αναφέρουν ότι«η αποστολή πλησιάζει να σπάσει το ρεκόρ μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, των 294 ημερών»και αξιωματικοί σημειώνουν πως το Πεντάγωνο γνωρίζει ότι το πλοίο πλησιάζει στα όρια της αποστολής του. Το USS George H.W. Bush αναμένεται να το αντικαταστήσει.

Παρά τα προβλήματα, το USS Gerald Ford παραμένει ένα εξαιρετικά ισχυρό οπλικό σύστημα, με πλήθος όπλων και περισσότερα από 75 αεροσκάφη. Το ασύγκριτο πλεονέκτημά του είναι η ικανότητά του να κινείται με ταχύτητες κοντά στα 60 χλμ/ώρα, φτάνοντας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.