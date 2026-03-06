Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης σύμφωνα με τις οποίες το “Αβραάμ Λίνκολν” επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους. Είναι “ψέμα”, είχε απαντήσει η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom).