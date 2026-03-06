Ο πόλεμος στο Ιράν, που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αποτελεί «ένα τεράστιο λάθος», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα καταγγείλει αυτή την «παράνομη επέμβαση» και κάλεσε σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος», τόνισε ο Σάντσεθ, επισημαίνοντας ότι η θέση της κυβέρνησής του παραμένει σταθερή απέναντι σε κάθε στρατιωτική κλιμάκωση.

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης να αποστείλει μία φρεγάτα σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε “Όχι στον πόλεμο στο Ιράν”, είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι «μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος». Όπως είπε, «αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε».

Η σχέση Μαδρίτης – Ουάσινγκτον

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας υπογράμμισε ότι «η πιστή συνεργασία» πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στη Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ η ισπανική κυβέρνηση δέχεται σφοδρές επικρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στάση της απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

«Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας και να στηρίζονται στη βάση της ισοτιμίας», ανέφερε ο Σάντσεθ, προσθέτοντας ότι ο ατλαντισμός πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες που προάγουν τη συνεργασία και όχι την αντιπαλότητα. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λούις Μοντενέγκρο.

Αναφορές στον Τραμπ και τις συμμαχικές σχέσεις

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ για την πολιτική του, ο Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα, δηλώνοντας: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λούις Μοντενέγκρο επισήμανε ότι «οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον αποτελεί «αναντικατάστατο σύμμαχο» για τη Λισαβώνα.