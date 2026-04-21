Η δημοσκόπηση της RealPolls πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία το κυβερνών κόμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη.

Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση της RealPolls για το Protagon, που διεξήχθη μετά το Πάσχα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με διπλάσια διαφορά.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,6%, το ΠΑΣΟΚ 15,3% και η Πλεύση Ελευθερίας 10,7%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%, καταγράφοντας 24,6%, δηλαδή απώλεια 1,5 μονάδας σε σχέση με τη μέτρηση του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 6,1%. Το 12,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα, ενώ το 18% παραμένει αναποφάσιστο.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% και 12,7% αντίστοιχα).

Στάση απέναντι σε συνεργασίες και πρόωρες εκλογές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα «συμφωνείτε με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές». Το 58,8% απαντά θετικά (49,7% «συμφωνώ», 9,1% «μάλλον συμφωνώ»), ενώ το 29,6% διαφωνεί.

Όσον αφορά την προοπτική πρόωρων εκλογών, το 51,1% των πολιτών θεωρεί ότι θα βοηθούσαν τη χώρα, έναντι 43,1% που εκφράζει αρνητική άποψη.

Πορεία κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει πτώση, με 6,1% στην πρόθεση ψήφου (από 8,1% τον Μάρτιο) και 10,7% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 12,7%). Παρά την κάμψη, διατηρεί υψηλή διείσδυση στους αναποφάσιστους. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και για το ΜέΡΑ25, που φτάνει στο 3,4% στην πρόθεση και 5,4% στην πρόβλεψη, ξεπερνώντας οριακά τον ΣΥΡΙΖΑ (3,8% και 5,1% αντίστοιχα).

Το ΚΚΕ καταγράφει 5,4% στην πρόθεση ψήφου (από 6,3%) και 6,3% στην πρόβλεψη (από 7,4%), συνεχίζοντας πτωτική τάση. Η Ελληνική Λύση επίσης υποχωρεί στο 5,8% – 7% (από 6,9% – 8,1%).

Αξιολόγηση της πορείας της χώρας

Το 67,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», ενώ το 30,1% θεωρεί ότι βρίσκεται στη σωστή πορεία.

Η «παράσταση» νίκης

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες πιθανότερο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 48,7%, αν και μειωμένη σε σχέση με το 54,3% του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 7,8% (από 4,7%), η Ελληνική Λύση με 2,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1,3%. Το 13,7% επιλέγει «άλλο κόμμα», ενώ το 23,2% δηλώνει «δεν γνωρίζω».

Δυνητική ψήφος για νέους πολιτικούς σχηματισμούς

Ενόψει των ανακοινώσεων από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαριά Καρυστιανού, η έρευνα καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων. Το 19,7% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, με το ποσοστό του «καθόλου πιθανό» να υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού φθάνει στο 21,1% (από 22,2%), με το «πολύ πιθανό» να μειώνεται στο 10% (από 12,6%) και το «αρκετά πιθανό» να ανεβαίνει στο 11,1% (από 9,6%).