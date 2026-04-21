Οι επικείμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις, τα πλεονάσματα και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο, με τη χαρακτηριστική ατάκα «στην Ελλάδα αν δεν δώσεις, δεν παίρνεις» να συνοψίζει τη σχέση πολιτικής και κοινωνίας.

Το σενάριο εκλογών επανέρχεται δυναμικά στο νέο επεισόδιο «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ», με ανάλυση για το σωστό πολιτικό timing, τις διαθέσεις της κοινωνίας και τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε κάλπες.

Για τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και τις υποθέσεις που βρίσκονται στην επικαιρότητα, με χαρακτηριστική τη φράση του Μπάμπη Παδημητρίου: «Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να πέσει έτσι», με την ανάλυση να εστιάζει στην αντοχή της κυβέρνησης και στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά.

Παράλληλα, ανοίγει η κουβέντα για τη διαδοχολογία στη Νέα Δημοκρατία, με αναφορές σε Κυριάκο Πιερρακάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Κωστή Χατζηδάκη και Νίκο Δένδια ως πρόσωπα της επόμενης ημέρας.