Ο Μπίλι Ντόνοβαν ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στους Σικάγο Μπουλς, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία μετά από έξι χρόνια παρουσίας.

Η φετινή χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν στην ομάδα, αφού οι Μπουλς ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 31-51, μένοντας εκτός playoffs. Αυτό οδήγησε σε έντονο προβληματισμό σχετικά με την πορεία και το μέλλον του συλλόγου.

Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2026

Ύστερα από διαδοχικές συζητήσεις με τη διοίκηση, ο Ντόνοβαν κατέληξε στην απόφαση να αποχωρήσει, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια. Οι επαφές αυτές είχαν στόχο να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Σικάγο, η σημαντικότερη στιγμή του ήταν η επιστροφή της ομάδας στα playoffs τη σεζόν 2021-22, με ρεκόρ 46-36. Συνολικά, ο απολογισμός του στον πάγκο των Μπουλς ήταν 226 νίκες και 256 ήττες.