Η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Άρης.

Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη ζήτηση έπαιξε η παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Στις εξέδρες θα δώσει το «παρών» και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη λάμψη του αγώνα.

Το ενδιαφέρον του κοινού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, καθώς το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για το φινάλε της κανονικής διάρκειας.