Ένα ιστορικό βήμα για τη δημόσια υγεία χαρακτήρισε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου την απαγόρευση καπνίσματος για τα άτομα που έχουν γεννηθεί μετά το 2008. Το μέτρο, που εγκρίθηκε οριστικά από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων, προβλέπει ότι όσοι έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν ή να καπνίσουν προϊόντα καπνού.

Με τη βασιλική έγκριση –την επίσημη συναίνεση του Βασιλιά πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος– οι υπουργοί θα αποκτήσουν νέες εξουσίες ρύθμισης προϊόντων καπνού, ατμίσματος και νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων και της συσκευασίας τους.

Ο υπουργός Υγείας Wes Streeting χαιρέτισε την ψήφιση του νόμου, κάνοντάς λόγο για «ιστορική στιγμή για την υγεία του έθνους». Όπως δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων, «τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελέσουν την πρώτη γενιά χωρίς καπνό, προστατευμένα από μια ζωή εθισμού και βλάβης».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία – η μεταρρύθμιση αυτή θα σώσει ζωές, θα μειώσει την πίεση στο NHS και θα οικοδομήσει μια πιο υγιή Βρετανία». Η απαγόρευση αφορά τα σημερινά παιδιά έως 17 ετών και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων κατά του καπνίσματος.

«Μια γενιά χωρίς καπνό»

Η υφυπουργός Υγείας, βαρόνη Merron, δήλωσε στη Βουλή των Λόρδων ότι «το απόγευμα αυτό σηματοδοτεί το τέλος της πορείας του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο», χαρακτηρίζοντάς το ως «νομοσχέδιο-ορόσημο που θα δημιουργήσει μια γενιά χωρίς καπνό».

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, το άτμισμα θα απαγορεύεται σε αυτοκίνητα όπου επιβαίνουν παιδιά, σε παιδικές χαρές και στους εξωτερικούς χώρους σχολείων και νοσοκομείων. Ωστόσο, θα επιτρέπεται σε ειδικά καθορισμένους χώρους εκτός νοσοκομείων, προκειμένου να στηριχθούν όσοι προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Οι αυλές παμπ, οι παραλίες και οι ιδιωτικοί κήποι δεν περιλαμβάνονται στις απαγορεύσεις.

Θετικές αντιδράσεις από οργανώσεις υγείας

Η Hazel Cheeseman, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Action on Smoking and Health (ASH), χαρακτήρισε την έγκριση του τελικού σχεδίου «καθοριστική καμπή για τη δημόσια υγεία» και «διαρκές δώρο για τις επόμενες γενιές». Όπως σημείωσε, «το τέλος του καπνίσματος και των καταστροφικών συνεπειών του δεν είναι πλέον αβέβαιο – είναι αναπόφευκτο».

Αντίστοιχα, η Sarah Sleet, διευθύνουσα σύμβουλος της Asthma and Lung UK, δήλωσε ότι «η νομοθεσία-ορόσημο θα μεταμορφώσει την υγεία του έθνους», προσθέτοντας πως «ένα μέλλον χωρίς καπνό σημαίνει ότι η καπνοβιομηχανία δεν θα μπορεί πλέον να καταστρέφει τους πνεύμονες της επόμενης γενιάς».

Η Michelle Mitchell, διευθύνουσα σύμβουλος του Cancer Research UK, υπογράμμισε ότι «χάρη σε δεκαετίες ερευνών και εκστρατειών, το νομοσχέδιο για τον καπνό και το άτμισμα εξασφάλισε την πλήρη κοινοβουλευτική έγκριση και πρόκειται να γίνει νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο». Όπως τόνισε, «πρόκειται για ιστορικό επίτευγμα που θα προστατεύσει τα παιδιά από τον εθισμό στον καπνό και τους καρκίνους που προκαλεί».

Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό στη Βρετανία θεωρείται πλέον πιο κοντά από ποτέ.