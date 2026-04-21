Η ανακοίνωση αυτή από το FBI ήρθε αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έμφαση στους πρόσφατους θανάτους αρκετών επιστημόνων και κυβερνητικών υπαλλήλων, οι οποίοι ενδέχεται να είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Το FBI αναζητά τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ των πρόσφατων θανάτων και εξαφανίσεων τουλάχιστον 10 επιστημόνων, οι οποίοι είχαν δεσμούς με κυβερνητικά επιστημονικά προγράμματα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αφού οι υποθέσεις αναδείχθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Η αυξανόμενη φημολογία στο διαδίκτυο άφηνε να εννοηθεί μια σύνδεση μεταξύ των περιστατικών, αν και δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία για τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ των μεμονωμένων ερευνητών, πέρα από τη φύση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας τους και το γεγονός ότι κανένα από τα περιστατικά δεν συνέβη πριν από το 2022.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά τον απόστρατο Υποπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, Γουίλιαμ Νιλ Μακάσλαντ, ο οποίος εξαφανίστηκε μαζί με ένα όπλο και το πορτοφόλι του από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Απαντώντας στις εικασίες σχετικά με την εξαφάνιση του συζύγου της, η σύζυγος του Μακάσλαντ έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «μάλλον απίθανο να τον πήραν για να του αποσπάσουν πολύ παλιά μυστικά».

Ο Μακάσλαντ αποστρατεύτηκε πριν από περίπου 13 χρόνια, ανέφερε η ίδια.

Μέρος της διαδικτυακής «βιομηχανίας φημών» φαίνεται να τροφοδοτήθηκε από τους δεσμούς του Μακάσλαντ με το «To the Stars», έναν οργανισμό υπό την ηγεσία διασημοτήτων που προωθεί θεωρίες για εξωγήινους και Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO).

Στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του απέρριψε την ιδέα ότι η εξαφάνισή του συνδέεται με αυτή τη δραστηριότητα.

Στο παρελθόν, ο Μακάσλαντ φέρεται επίσης να είχε συνεργαστεί με έναν πρώην επιστήμονα της NASA που εξαφανίστηκε το 2025 και η υπόθεση του οποίου περιλαμβάνεται σε εκείνες που ερευνώνται τώρα για πιθανούς συνδέσμους.

Το FBI δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συντονίσει την έρευνά του με το Υπουργείο Ενέργειας, το Πεντάγωνο και τις πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής διεξάγει επίσης έρευνα και ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Ενέργειας, τη NASA και το FBI σχετικά με την «εξαφάνιση και τον θάνατο ατόμων με πρόσβαση σε ευαίσθητες επιστημονικές πληροφορίες των ΗΠΑ», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Η NASA ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «επί του παρόντος, τίποτα σχετικό με τη NASA δεν υποδηλώνει απειλή για την εθνική ασφάλεια» και ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με την έρευνα και δεσμεύεται για διαφάνεια. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε το περιοδικό Scientific American στο FBI.

Το Υπουργείο Ενέργειας (DOE) παρέπεμψε το Scientific American σε μια συνέντευξη στο Fox News που παραχώρησε την Κυριακή ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Σε αυτήν, δήλωσε: «Υπάρχει μια συντονισμένη έρευνα σε διάφορους κλάδους της κυβέρνησης, αλλά, ναι, πολλοί από τους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και οι πυρηνικοί επιστήμονες υπάγονται στο Υπουργείο Ενέργειας, οπότε, ναι, φυσικά και το εξετάζουμε αυτό».