Το αεροδρόμιο του Νούουκ, στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, εκκενώθηκε την Τρίτη (21/04) ύστερα από απειλή για βόμβα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές δεν απάντησαν στο ερώτημα του Reuters σχετικά με το αν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και απέφυγαν να προβούν σε περαιτέρω δηλώσεις για το περιστατικό.

Παρόμοια συμβάντα είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, το εκτεταμένο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας.