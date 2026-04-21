Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στην παραλία Καστρί Νικήτης στη Χαλκιδική ένας 73χρονος κάτοικος της περιοχής, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί νωρίτερα στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι ο θάνατός του σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του περιστατικού.

Ο 73χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στη Νικήτη το πρωί της Δευτέρας, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.