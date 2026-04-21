Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό για τα play-in της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αλλάζοντας τον ρυθμό του αγώνα από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ. Με 21 πόντους, υψηλή ευστοχία στα δίποντα και σημαντική συνεισφορά σε ριμπάουντ και δημιουργία, οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μια σπουδαία πρόκριση.

Στο φινάλε του αγώνα, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Αταμάν τον απέσυρε από το παρκέ, με το γήπεδο να τον αποθεώνει. Την ώρα που κατευθυνόταν προς τον πάγκο, ο Τούρκος τεχνικός σηκώθηκε και τον χειροκρότησε έντονα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική του συμβολή σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα.