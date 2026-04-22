Η Αστυνομία Βόλου εξιχνίασε υπόθεση απάτης σε βάρος γυναίκας, με τη λεία των δραστών να περιλαμβάνει μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή. Την έρευνα πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άγνωστος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του τηλεφωνικού«καθοδηγητή». Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το μεσημέρι της 16ης Απριλίου 2026 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και κινδύνου ηλεκτροπληξίας στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει κοσμήματα, μια χρυσή λίρα και το ποσό των 50.000 ευρώ.

Η γυναίκα, ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη, τοποθέτησε τα αντικείμενα σε σακούλα και τα άφησε έξω από την οικία της. Στη συνέχεια, συνεργός του δράστη τα αφαίρεσε και εξαφανίστηκε. Από την αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης προέκυψε η εμπλοκή του 23χρονου στην υπόθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η αρμόδια υπηρεσία.