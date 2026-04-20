Η Eni ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια γιγάντια ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην ερευνητική γεώτρηση Geliga-1, στο τεμάχιο Ganal της λεκάνης Kutei, ανοιχτά της Ινδονησίας. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τα κοιτάσματα υπολογίζονται σε περίπου 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 300 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνώματος.

Η νέα ανακάλυψη ενισχύει τη σειρά επιτυχιών της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας σε βαθιά ύδατα της Νοτιοανατολικής Ασίας και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός τρίτου κόμβου παραγωγής σε μία από τις πιο παραγωγικές υπεράκτιες λεκάνες της Ινδονησίας.

Η γεώτρηση Geliga-1 διανοίχθηκε σε βάθος περίπου 5.100 μέτρων, σε υδάτινη στήλη ύψους 2.000 μέτρων, περίπου 70 χιλιόμετρα από τις ακτές της επαρχίας Ανατολικού Καλιμαντάν, στην ινδονησιακή πλευρά του Βόρνεο. Η Eni ανέφερε ότι η γεώτρηση εντόπισε στήλη αερίου με «εξαιρετικές πετροφυσικές ιδιότητες» σε ψαμμίτη εποχής Μειόκαινου.

Η ανακάλυψη βρίσκεται δίπλα στο αναξιοποίητο κοίτασμα Gula, το οποίο εκτιμάται ότι περιέχει 2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου και 75 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνώματος. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eni δείχνουν ότι οι συνδυαστικοί πόροι των Geliga και Gula θα μπορούσαν να αποδώσουν επιπλέον 1 δισεκατομμύριο κυβικά πόδια αερίου ημερησίως και 80.000 βαρέλια συμπυκνώματος ημερησίως, ενισχύοντας την προοπτική δημιουργίας ενός τρίτου κόμβου στη λεκάνη Κουτέι.

Η Eni διαχειρίζεται τη σύμβαση παραγωγής-κατανομής Ganal με ποσοστό 82%, ενώ η Sinopec κατέχει το υπόλοιπο 18%.

Η ανακάλυψη Geliga-1 αποτελεί μία από τις πέντε γεωτρήσεις εξερεύνησης που έχει πραγματοποιήσει η Eni στην περιοχή τους τελευταίους έξι μήνες, με μία ακόμα προγραμματισμένη για φέτος και δύο επιπλέον για το 2027. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις του Μαρτίου για τα έργα φυσικού αερίου Gendalo και Gandang (South Hub), καθώς και για τα κοιτάσματα Geng North και Gehem (North Hub).

Τα έργα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν παραγωγή το 2028, με στόχο ένα συνδυασμένο οροπέδιο παραγωγής 2 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών αερίου και 90.000 βαρελιών συμπυκνώματος ημερησίως έως το 2029.

Στρατηγικό πλαίσιο και συνεργασίες

Το οικόπεδο Ganal εντάσσεται σε χαρτοφυλάκιο 19 οικοπέδων στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, τα οποία η Eni σχεδιάζει να εισφέρει στην κοινοπραξία Searah. Η Searah θα ελέγχεται από κοινού με τη μαλαισιανή Petronas, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2025. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων φυσικού αερίου των δύο εταιρειών στην περιοχή και στην επιτάχυνση της ανάπτυξής τους.

Η Eni επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις για την αξιολόγηση επιλογών επιταχυνόμενης ανάπτυξης του Geliga, επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα με υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου διάθεσης στην αγορά.