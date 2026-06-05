To πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο Μνημόνιο (GLF), ύψους 6,95 δισ. ευρώ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ – ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ – EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων του ESM/EFSF για την Ελλάδα, σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από έναν ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος (cash buffer), ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για μερική χρηματοδότηση αυτής της προπληρωμής.

Βάσει των δανειακών συμβάσεων του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή σε ορισμένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ενεργοποιεί μια αναλογική υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και τον EFSF.

Χάρη στις παραιτήσεις (waivers) που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ανάλογη πρόωρη αποπληρωμή.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF – η δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα – στέλνει ένα επιπλέον θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίου για την Ελλάδα και βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και CEO του EFSF.

Οι παραιτήσεις και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF, αρχικής λήξης το 2029 και το 2033-2035, συνολικού ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμειακού αποθέματος θα εξαντληθούν.

Η Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση (GLF) αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν ανεξόφλητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.