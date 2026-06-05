Στην αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, από 1.250 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, προχωρά η κυβέρνηση, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική «ασπίδα» προστασίας σε χιλιάδες πολίτες με οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Την απόφαση ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αύξηση της τάξης του 28% ως «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», τονίζοντας πως «το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», ανέφερε.