Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το α’ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο πέρυσι.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη κατά 2% οφείλεται στα εξής μεγέθη:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 1,6%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,1%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,4%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,1%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,2%.

Ενώ, σε τριμηνιαία σύγκριση υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,4%).

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 2,5%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,3%. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,2%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 0,6% . Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,9%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 4,2%.