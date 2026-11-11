Ακρίβεια: Πού εκτοξεύτηκαν οι τιμές τον Οκτώβριο – Αυξήσεις έως 80% στο φυσικό αέριο
Στο 5,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας MyΘέρμανση ξεκίνησαν
Ανεξέλεγκτα καλπάζει ο πληθωρισμός μήνα με τον μήνα, με τα νοικοκυριά να έχουν φτάσει πλέον στα όριά τους από την ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου ανέβηκε σχεδόν μία μονάδα, και από το 5% που ήταν τον Σεπτέμβριο, έφτασε σε λίγες ημέρες στο 5,7%. Περίπου 9,1% είναι η αύξηση που καταγράφεται στο αρνί και το κατσίκι, 6,5% στο μοσχάρι, ενώ κατά 10,4% αυξήθηκαν τα αλίπαστα ψάρια.
Ενέργεια & καύσιμα: Οι επιταχυντές του πληθωρισμού
Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026
- Φυσικό αέριο: + 80%
- Πετρέλαιο κίνησης: + 39,4%
- Πετρέλαιο θέρμανσης: +37,5%
- Βενζίνη: + 25%
- Άλλα καύσιμα: + 21,1%
- Ηλεκτρισμός: + 17,9%
(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)
«Καίνε» οι υπηρεσίες
Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026
- Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: + 32,9 %
- Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία: + 27,6 %
- Ενοίκια κατοικιών: + 6,8%
(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)
Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις
Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026
Ψάρια: +10,4%
Αρνί – κατσίκι: + 9,1%
Λαχανικά: + 8,4%
Μοσχάρι: + 6,5%
Αυγά: + 4,9 %
(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης
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