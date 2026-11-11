Οικονομία

Ακρίβεια: Πού εκτοξεύτηκαν οι τιμές τον Οκτώβριο – Αυξήσεις έως 80% στο φυσικό αέριο

Στο 5,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας MyΘέρμανση ξεκίνησαν

Εικονογράφηση σε στυλ ποπ αρτ με χέρια που κρατούν αποδείξεις μπροστά από ράφια σούπερ μάρκετ
11/11/2026, 11:04
TANEA Newsroom
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Ανεξέλεγκτα καλπάζει ο πληθωρισμός μήνα με τον μήνα, με τα νοικοκυριά να έχουν φτάσει πλέον στα όριά τους από την ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου ανέβηκε σχεδόν μία μονάδα, και από το 5% που ήταν τον Σεπτέμβριο, έφτασε σε λίγες ημέρες στο 5,7%. Περίπου 9,1% είναι η αύξηση που καταγράφεται στο αρνί και το κατσίκι, 6,5% στο μοσχάρι, ενώ κατά 10,4% αυξήθηκαν τα αλίπαστα ψάρια.

Ενέργεια & καύσιμα: Οι επιταχυντές του πληθωρισμού

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

  • Φυσικό αέριο: + 80%
  • Πετρέλαιο κίνησης: + 39,4%
  • Πετρέλαιο θέρμανσης: +37,5%
  • Βενζίνη: + 25%
  • Άλλα καύσιμα: + 21,1%
  • Ηλεκτρισμός: + 17,9%

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

«Καίνε» οι υπηρεσίες

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

  • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: + 32,9 %
  • Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία: + 27,6 %
  • Ενοίκια κατοικιών: + 6,8%

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

Ψάρια: +10,4%

Αρνί – κατσίκι: + 9,1%

Λαχανικά: + 8,4%

Μοσχάρι: + 6,5%

Αυγά: + 4,9 %

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

“MyΘέρμανση”, με κωδικούς Taxisnet

Έως 4 Δεκεμβρίου

1,2 εκατ. νοικοκυριά

1η πληρωμή: έως 23 Δεκεμβρίου

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