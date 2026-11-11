Ακρίβεια: Πού εκτοξεύτηκαν οι τιμές τον Οκτώβριο – Αυξήσεις έως 80% στο φυσικό αέριο

Στο 5,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας MyΘέρμανση ξεκίνησαν

Ανεξέλεγκτα καλπάζει ο πληθωρισμός μήνα με τον μήνα, με τα νοικοκυριά να έχουν φτάσει πλέον στα όριά τους από την ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου ανέβηκε σχεδόν μία μονάδα, και από το 5% που ήταν τον Σεπτέμβριο, έφτασε σε λίγες ημέρες στο 5,7%. Περίπου 9,1% είναι η αύξηση που καταγράφεται στο αρνί και το κατσίκι, 6,5% στο μοσχάρι, ενώ κατά 10,4% αυξήθηκαν τα αλίπαστα ψάρια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ενέργεια & καύσιμα: Οι επιταχυντές του πληθωρισμού

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

Φυσικό αέριο: + 80%

Πετρέλαιο κίνησης: + 39,4%

Πετρέλαιο θέρμανσης: +37,5%

Βενζίνη: + 25%

Άλλα καύσιμα: + 21,1%

Ηλεκτρισμός: + 17,9%

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

«Καίνε» οι υπηρεσίες

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: + 32,9 %

Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία: + 27,6 %

Ενοίκια κατοικιών: + 6,8%

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις

Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2026

Ψάρια: +10,4%

Αρνί – κατσίκι: + 9,1%

Λαχανικά: + 8,4%

Μοσχάρι: + 6,5%

Αυγά: + 4,9 %

(ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

“MyΘέρμανση”, με κωδικούς Taxisnet

Έως 4 Δεκεμβρίου

1,2 εκατ. νοικοκυριά

1η πληρωμή: έως 23 Δεκεμβρίου