Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο – Ποιες τιμές πήραν φωτιά

«Εκτινάχθηκε» ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Οκτώβριο του 2026, καθώς αυξήθηκε 5,7% από 5% τον Σεπτέμβριο και έναντι αύξησης 2% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2025. Αιτία είναι οι τιμές της ενέργειας που προκάλεσαν αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Είναι ενδεικτικό ότι σε ετήσια σύγκριση, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε:

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Φυσικό αέριο (80%),

Πετρέλαιο κίνησης (39,4%),

Πετρέλαιο θέρμανσης (37,5%),

Βενζίνη (25%),

Άλλα καύσιμα (21,1%),

Ηλεκτρισμό (17,9%) και

Στερεά καύσιμα (8,5%).

Στη συνέχεια, είναι χαρακτηριστικές οι αυξήσεις τιμών σε είδη διατροφής, όπως: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,8%), Μοσχάρι (6,5%), Αρνί και κατσίκι (9,1%), Ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα (1%), Ψάρια αλίπαστα (10,4%), Τυριά (2,4%), Αυγά (4,9%) και Λαχανικά (8,4%). Επίσης, υπήρξαν ανατιμήσεις σε: Ένδυση και υπόδηση (3,8%), Ενοίκια κατοικιών (6,8%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,4%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,9%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (32,9%), Πακέτο διακοπών (6,2%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (4,7%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (27,6%), Ασφάλιστρα υγείας (7%), Ασφάλιστρα οχημάτων (1,9%) και Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (3,4%).

Ενώ, μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου, υπήρξαν περαιτέρω ανατιμήσεις σε: Ηλεκτρισμό (4,7%), Φυσικό αέριο (15,3%), Βενζίνη (1,3%) και Άλλα καύσιμα (15,5%). Με την τιμή στο Πετρέλαιο θέρμανσης να μειώνεται 12,3%. Στα είδη διατροφής, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Δημητριακά για πρωινό (8,2%), Αρνί και κατσίκι (2,8%), Τυριά (0,8%), Γιαούρτι (3,2%), Φρούτα (11,6%), Λαχανικά (8,3%) και Λοιπά τρόφιμα (1,9%), ενώ μειώθηκε η τιμή στο Χοιρινό (3,2%). Επίσης συνεχίστηκε η άνοδος των τιμών σε Ένδυση και υπόδηση (1,4%) και Ενοίκια κατοικιών (1,3%).

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Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*2,1% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ζυμαρικά, γάλα νωπό πλήρες, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), χυμούς φρούτων.

*3,8% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*15,1% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

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*0,4% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα- διακοσμητικά είδη- τάπητες, οικιακά είδη καθαρισμού και συντήρησης.

*1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*13,8% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

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*2,1% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

*2,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*5,8% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*3,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

*1,2% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας.

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2. Από τη μείωση των δεικτών κατά:

*0,2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*2,2% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Οκτώβριο 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 5,7% τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.