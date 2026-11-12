ΕΛΣΤΑΤ: Στα 21.902 τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2026

Αύξηση της τάξεως του 1,2% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους δρόμους συνολικά 21.902 αυτοκίνητα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού. Ο αντίστοιχος αριθμός για τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 21.642 αυτοκίνητα, γεγονός που καταδεικνύει τη μεταβολή. Σημειώνεται πως τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε παρουσιαστεί αύξηση της τάξεως του 20,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, όσον αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα, ο αριθμός τους ανήλθε σε 13.975 οχήματα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν κυκλοφορήσει 13.412 καινούργια αυτοκίνητα, παρουσιάζοντας έτσι μια αύξηση της τάξεως του 4,2%.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά συνολικά 206.183 αυτοκίνητα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού. Ο αριθμός αυτός συγκρίνεται με τα 200.034 οχήματα που είχαν κυκλοφορήσει κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025, καταγράφοντας έτσι μια αύξηση της τάξεως του 3,1%. Σημειώνεται ότι κατά το εννεάμηνο του 2025 είχε καταγραφεί αύξηση 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ειδικότερα, όσον αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 124.490 οχήματα, έναντι των 121.237 που είχαν κυκλοφορήσει το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 2,7%.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά συνολικά 7.660 μοτοσυκλέτες, οι οποίες διαθέτουν κυβισμό άνω των 50 cc. Ο αριθμός αυτός αφορά τόσο τις καινούργιες όσο και τις μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες που προέρχονται από το εξωτερικό. Συγκριτικά, τον αντίστοιχο μήνα του 2025 είχαν κυκλοφορήσει 7.172 μοτοσυκλέτες, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξεως του 6,8%. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε σημειωθεί μείωση 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, όσον αφορά τις καινούργιες μοτοσυκλέτες, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 7.460, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν κυκλοφορήσει 6.905, παρουσιάζοντας έτσι μια αύξηση της τάξεως του 8%.