Με αφορμή τα υποτιμητικά σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας για τη νεολαία, ένα νέο κόμμα εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες εβδομάδες: το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party). Το όνομα και η φιλοσοφία του εμπνέονται από την ανθεκτικότητα, το πείσμα και τη δυσφορία που προκαλεί το έντομο.

Ιδρυτής του είναι ο Αμπιτζίτ Ντίπκε (Abhijeet Dipke), 30χρονος φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Από τις ΗΠΑ, οργάνωσε το κόμμα του οποίου το ακρωνύμιο (BJP) ταυτίζεται σκόπιμα με αυτό του κυβερνώντος κόμματος του Ναρέντρα Μόντι. Το σύνθημα «από τη νεολαία, για τη νεολαία» έγινε viral, συγκεντρώνοντας 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, πριν η κυβέρνηση διατάξει το μπλοκάρισμα πολλών λογαριασμών του Ντίπκε στη χώρα.

Ο δικαστής που προκάλεσε την οργή είχε χαρακτηρίσει «κατσαρίδες» και «παράσιτα» τους νέους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, προσπαθώντας αργότερα να ανασκευάσει λέγοντας ότι αναφερόταν σε όσους χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία.

Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την επιστροφή του στην Ινδία, καλώντας τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί, με αίτημα την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, λόγω των εκτεταμένων ανωμαλιών στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Παρά την τεράστια ανταπόκριση, ο ίδιος ζήτησε να μην τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο για να μην επιβαρυνθεί το κοινό και οι δυνάμεις ασφαλείας, δηλώνοντας ότι θα αιτηθεί νόμιμα άδεια για συγκέντρωση. «Σεβόμαστε τον νόμο και πρέπει να ενεργούμε υπεύθυνα», τόνισε.

On my way to India… Leaving my fate in the hands of the Constitution. #JaiBhim — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 5, 2026