Η ινδική πολιτική απέκτησε πρόσφατα μια απρόσμενη μασκότ: μια κατσαρίδα. Μια σατιρική συλλογικότητα εμπνεύστηκε από το έντομο και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια διαδικτυακούς ακολούθους, τραβώντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και στους πιο έμπειρους πολιτικούς.

Η κατσαρίδα έγινε viral μετά από σχόλια του Αρχιδικαστή της Ινδίας, Surya Kant, ο οποίος φέρεται να συνέκρινε άνεργους νέους δημοσιογράφους και ακτιβιστές με κατσαρίδες και παράσιτα. Αργότερα διευκρίνισε ότι αναφερόταν μόνο σε άτομα με «ψεύτικα και ανύπαρκτα πτυχία».

Η γέννηση του Cockroach Janta Party

Τα σχόλια προκάλεσαν θύελλα στο διαδίκτυο και γέννησαν το Cockroach Janta Party (CJP) – το «Κόμμα των Κατσαρίδων». Το όνομα παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party (BJP) του Πρωθυπουργού Narendra Modi, που κυβερνά από το 2014.

25,000 cockroaches have joined the party until now. This movement belongs to everyone who’s frustrated with the regime. Join the Cockroach Janta Party now: https://t.co/2BdBYMQhl8 pic.twitter.com/DAxK69zavK — Cockroach Janta Party (@CJP_2029) May 16, 2026

Το CJP δεν είναι επίσημο κόμμα αλλά μια διαδικτυακή σατιρική κίνηση. Τα «κριτήρια συμμετοχής» περιλαμβάνουν ανεργία, τεμπελιά, συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο και την ικανότητα να γκρινιάζει κανείς επαγγελματικά.

Δημιουργός του είναι ο Abhijeet Dipke, ειδικός επικοινωνίας και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Μπόστον, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με το Aam Aadmi Party (AAP). Όπως είπε στο BBC Marathi, η ιδέα ξεκίνησε ως αστείο.

Από meme σε μαζικό φαινόμενο

Σε λίγες μόνο ημέρες, το CJP συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες εγγραφές μέσω Google Form και ενέπνευσε το hashtag #MainBhiCockroach («Κι εγώ είμαι κατσαρίδα»). Η ιδέα απέκτησε υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων και πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Akhilesh Yadav ανάρτησε στο X τη φράση «BJP vs CJP», ενώ νέοι εμφανίστηκαν ντυμένοι κατσαρίδες σε δράσεις καθαρισμού και διαδηλώσεις. Μέχρι την Πέμπτη, ο λογαριασμός Instagram του CJP ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ακολούθους, περισσότερους από τον επίσημο λογαριασμό του BJP.

Ωστόσο, ο λογαριασμός του CJP στο X δεν είναι πλέον ορατός στην Ινδία λόγω «νομικών ζητημάτων». Παρά την ταχύτατη εξάπλωσή του, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικτυακή επιτυχία θα μεταφραστεί σε πραγματική πολιτική δύναμη.

Η φωνή μιας κουρασμένης γενιάς

Για τους υποστηρικτές του, το CJP είναι «μια ανάσα φρέσκου αέρα» σε μια πολιτική σκηνή που θεωρείται υπερβολικά ελεγχόμενη. Τους στηρίζουν πολιτικοί όπως οι Mahua Moitra, Kirti Azad και ο δικηγόρος Prashant Bhushan.

Οι επικριτές, αντίθετα, βλέπουν το CJP ως διαδικτυακό θέατρο με πολιτικές προεκτάσεις, λόγω της προηγούμενης σχέσης του Dipke με το AAP. Ωστόσο, το φαινόμενο αντανακλά τη διάχυτη απογοήτευση πολλών νέων Ινδών που αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται.

Με σχεδόν το μισό πληθυσμό της Ινδίας κάτω των 30 ετών, μόνο το 11% των νέων δηλώνει μέλος πολιτικού κόμματος, ενώ το 29% αποφεύγει εντελώς την πολιτική συμμετοχή. Όπως σημειώνει ο Dipke, «οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι γιατί δεν νιώθουν ότι τους ακούν».

Η σάτιρα ως πολιτική γλώσσα

Το CJP αυτοχαρακτηρίζεται ως «φωνή των τεμπέληδων και ανέργων», χωρίς χορηγούς, με «ένα επίμονο σμήνος». Μέσα από χιούμορ και ειρωνεία, προβάλλει αιτήματα για λογοδοσία, διαφάνεια και εκπροσώπηση των γυναικών.

Η επιλογή της κατσαρίδας ως συμβόλου θεωρείται εύστοχη: δεν είναι ηρωική, αλλά ανθεκτική και προσαρμοστική – όπως η νεολαία που επιμένει να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες.

Από την Ιταλία στην Ινδία: όταν το χιούμορ γίνεται πολιτική

Η σύνδεση σάτιρας και πολιτικής δεν είναι καινούργια. Ο Beppe Grillo στην Ιταλία δημιούργησε το Κίνημα Πέντε Αστέρων, ενώ ο Volodymyr Zelenskyy στην Ουκρανία πέρασε από την τηλεόραση στην προεδρία. Στην Ινδία, η διαδικτυακή εκδοχή παίρνει τη μορφή μιμιδίων, ειρωνείας και πολιτικής κόπωσης.

Σε μια εποχή όπου η πολιτική επικοινωνία βασίζεται σε βίντεο και συνθήματα, ένα «κόμμα των κατσαρίδων» μοιάζει λιγότερο παράδοξο απ’ όσο φαίνεται. Για πολλούς νέους, δεν πρόκειται για επιθυμία ίδρυσης νέου κόμματος, αλλά για ανάγκη να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με τρόπο που κατανοούν.